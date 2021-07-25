Kadrajınız başınızı ağrıtmasın

Bir davette çekildiğim fotoğrafı sosyal medyada paylaştım. Fotoğrafta, etrafımızdaki kişiler de görünüyor. Bunlardan biri bana ulaşıp 'Şikayetçi olacağım' dedi. Mümkün mü?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na göre; kişisel veri, kimliği belli veya belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. Adımız, soyadımız, doğum tarihimiz, doğum yerimiz, ses kaydımız, fotoğraf ve videolarımız, parmak izimiz, sağlık kayıtlarımız, ailevi, sosyal ve ekonomik bizimle eşleştirilebilen her türlü veri, kişisel verimizdir. Bizim için korunması gereken bir hazine olan kişisel verimiz, başkaları için de korunması gereken bir hazinedir. Bu nedenle birine ait, bizzat kendisi tarafından alenileştirilmemiş ya da bizzat kendisi tarafından alenileştirilmiş olsa bile alenileştirme amacı dışında bir kişisel verinin sosyal medya ortamlarında paylaşılması da kişisel veri ihlalidir.

Sosyal medyada hakaretin cezası nedir?

Paylaştığımız içeriklerin bir kişinin şeref ve haysiyetine yönelik bir kişilik hakkı ihlali içermemesi gerekir. Örneğin; bir kişiyi küçük düşürmek, yanlış tanıtmak, aşağılamak, gülünç ya da zor duruma sokmak, hedef göstermek, düşman olarak algılanmasına sebep olmak, hakaret etmek, küfretmek, dedikodu yayılmasına sebep olmak, iftirada bulunmak, itibarını zedelemek, taciz etmek, müstehcenlik içerir paylaşımlarda bulunmak, şeref ve haysiyete yönelik bir kişilik hakkı ihlali sonucu doğurabilir ve bu paylaşımınız ifade ve eleştiri özgürlüğünü aşıyorsa hem tazminat talepli bir hukuk davası ile hem de bir ceza davası ile karşı karşıya kalabilirsiniz.