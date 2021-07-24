Eski haberler arşivden kaldırılır mı?

Bir banka şubesinin müdürüyüm. İsmimi internete yazdığımda yıllar önce karıştığım bir kavganın haberleri çıkıyor. Bu haberleri internet sitelerinden kaldırtma imkanı ya da hukuki hakkım bulunuyor mu?

Türkiye'de de unutulma hakkı kanunlarımızda açıkça düzenlenmemiş olsa da Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay kararları gereğince unutulmak bir kişilik hakkıdır ve bu nedenle kişilik hakları zedelenen kimseler ilgili haberlerin internet arşivlerinden çıkartılmasını talep edebilir.

Unutulma hakkının internet gazete arşivlerindeki her türlü haber yönünden uygulanmasını beklemek mümkün değildir.

Nitekim özellikle basın özgürlüğü temelinde gazete arşivinin araştırmacılar, hukukçular veya tarihçiler için önem taşıyan veriler olduğu açıktır. Bu durumda bir internet haberinin unutulma hakkı kapsamında internetten çıkarılabilmesi için;

✔ Yayının içeriği,

✔ Yayında kaldığı süre,

✔ Güncelliğini yitirme,

✔ Tarihsel bir veri olarak kabul edilememe,

✔ Kamu yararına katkısı (toplumsal açıdan haberin değeri, haberin geleceğe ışık tutan niteliği)

✔ Habere konu kişinin siyasetçi veya ünlü olup olmadığı,

✔ Haber veya makalenin konusu, bu bağlamda haberin olgusal gerçekler ya da değer yargısı içerip içermediği,

✔ Halkın ilgili veriye yönelik ilgisi gibi hususların her somut olay açısından incelenmesi gerekmektedir.

Sizin olayınızın üstünden uzun zaman geçmiş, haber güncelliğini yitirmiş. Tarihsel bir veri olarak da kabul edilme olasılığı oldukça düşük. Ünlü bir kişi de değilsiniz. Bu haber bakımından artık halkın bu bilgiye ulaşmasında korunmaya değer de bir menfaatin kalmadığı söylenebilir. Unutulma hakkı kapsamında ilgili haberlerin arşivden kaldırılmasını talep edebilirsiniz.

EVDEN UZAKLAŞTIRMA KARARI NASIL ALINIR? BUNUN İÇİN NEREYE BAŞVURU YAPILMASI GEREKİR?

Kişilere yapılan sözlü ya da fiziksel saldırı niteliğinde olan fiillerde aile mahkemesine başvurularak bu filleri yapan veya yapma ihtimali olan kişilerin evden uzaklaştırılması talep edilebilir. Mahkeme kararını ivedilikle verecek ve kolluk kuvvetlerine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bildirerek gerekli önlemlerin alınmasını sağlayacaktır.