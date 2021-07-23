Sitede işyeri açarken dikkat!

Bir sitede işyeri açmak istiyorum. Kiralık bir yer buldum. Anlaşma yapacağım. Sadece kat maliklerinin muvafakatnamesi yeterli mi?

Toplu yaşanan alanlarda esas olan nokta, huzursuzluğu ve çatışmayı engelleyerek bütünlük sağlamaktır. Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre toplu yaşanan site ya da apartman gibi ortak yaşam alanlarını ilgilendiren yerleşimlerde işyeri açabilmek için maliklerin izinleri ve onayı gereklidir. Var olan bir sitenin bir dairesine işyeri açmak istiyorsanız, tüm kat maliklerinin muvafakatnamesini almalısınız. Fakat bazı işyerleri için sadece muvafakatname değil, genel kurulda oy birliği ile alınmış olan bir karar da gerekecektir. Örneğin; berber, pastane, galeri, lokanta, büro açmak isterseniz, tüm kat maliklerinin muvafaknamesine ihtiyaç varken, gayrimenkulün bir kısmında açılacak olan işyeri bir sinema, tiyatro, gazino, beslenme ya da imalathaneyi ilgilendiren alanda olacaksa oy birliğine ihtiyaç duyulur.

Bu yıl oturduğumuz apartmanın yöneticisi seçildim. Eski yöneticinin birçok usulsüz harcamalarını tespit ettim. Fakat kendisini genel kurulda ibra etmiştik. Yapılabilecek bir şey var mı?

Kat Mülkiyeti Yasası'nın 38'inci maddesine göre, yönetici kat maliklerine karşı aynen bir vekil gibi sorumlu olup, aynı yasanın 39'ncu maddesine göre de kat maliklerine hesap vermekle yükümlüdür. Yöneticinin kat malikleri kurulunca ibra edilmiş olması onu, yöneticilik yaptığı dönemde usulsüz yaptığı harcamalar ve zimmetine geçirdiği paralar nedeniyle kat maliklerine verdiği zararlardan dolayı sorumluluktan kurtarmaz.