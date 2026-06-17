Sivas'ta korkunç kaza: Emre Kar vefat etti

Giriş Tarihi: 17 Haziran 2026 13:57

Sivas 4 Eylül Sanayi Sitesi içerisinde öğle saatlerinde meydana gelen feci trafik kazasında, iki lüks aracın çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Sanayi sitesindeki hareketli saatlerde yaşanan kaza, çevredekilerde büyük korku ve paniğe neden oldu.

Tır Çekicisi ile Kafa Kafaya Çarpıştı

Edinilen bilgiye göre kaza, Küçük Sanayi Caddesi üzerinde yaşandı. Cadde üzerinde hızla ilerlediği iddia edilen Emre Kar idaresindeki 58 AV 561 plakalı BMW marka otomobil, karşı istikametten gelmekte olan A.İ.B. yönetimindeki 58 AHA 535 plakalı Mercedes marka tır çekicisi ile kafa kafaya çarpıştı.

Otomobil Hurda Yığınına Döndü

Çarpışmanın şiddetiyle lüks otomobil adeta hurda yığınına döndü. Kazayı gören sanayi esnafının ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinden çıkarılan ve ağır yaralı olduğu belirlenen otomobil sürücüsü Emre Kar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede Acı Haber Geldi

Hastanede acil tedavi altına alınan genç sürücü Emre Kar, doktorların gerçekleştirdiği tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı haber Kar'ın yakınlarını yasa boğarken, kazaya karışan tır sürücüsü ve araçların yoldan kaldırılması için polis ekiplerinin başlattığı geniş çaplı inceleme ve soruşturma sürüyor.