Fenerbahçe'den Galatasaray'a 'yerli' çalımı! 3 hamle birden
Yeni sezon öncesi yerli oyuncu havuzunu güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, Bertuğ Yıldırım transferi için harekete geçti. Galatasaray’ın da gündeminde yer alan milli golcü için sarı-lacivertlilerin resmi temaslara başlamaya hazırlandığı öğrenilirken, Ümit Akdağ ve Arda Okan Kurtulan da listenin üst sıralarında yer alıyor.
Hızlı Özet Göster
- Fenerbahçe, Başakşehir'den Bertuğ Yıldırım, Alanyaspor'dan Ümit Akdağ ve Göztepe'den Arda Okan Kurtulan'ı transfer listesine aldı.
- Üç oyuncu için kulüplerle hafta sonuna kadar resmi görüşmelere başlanması bekleniyor.
- Başakşehir Bertuğ Yıldırım için 15 milyon euro, Göztepe Arda Okan Kurtulan için 15 milyon euro, Alanyaspor Ümit Akdağ için 10 milyon euro talep ediyor.
- Arda Okan Kurtulan transferi gerçekleşirse Nelson Semedo ile yollar ayrılacak ve sağ bekte Mert Müldür ile Arda Okan Kurtulan ikilisi oluşturulacak.
- İrfan Can Kahveci, Çağlar Söyüncü ve İsmail Yüksek yeni sezonda kadroda kalacak.
Yeni sezonun kadro yapılanmasını sürdüren Fenerbahçe, yerli rotasyonunu genişletmek adına önemli hamleler yapmaya hazırlanıyor.
Sarı-lacivertli yönetimin, Başakşehir forması giyen Bertuğ Yıldırım, Alanyasporlu Ümit Akdağ ve Göztepe'nin genç sağ beki Arda Okan Kurtulan'ı transfer listesine aldığı öğrenildi.
Özellikle Galatasaray'ın da takip ettiği Bertuğ Yıldırım konusunda Fenerbahçe'nin devreye girmesi dikkat çekti.
ÜÇ TRANSFER İÇİN RESMİ TEMAS BAŞLIYOR
Fenerbahçe'nin, üç oyuncunun kulübüyle de hafta sonuna kadar resmi görüşmelere başlaması bekleniyor. Teknik heyetin raporu doğrultusunda hazırlanan planlamada, yabancı oyuncu sayısının azaltılması ve yerli alternatiflerin artırılması öncelikli hedef olarak öne çıkıyor.
Transfer listesindeki isimlerden Arda Okan Kurtulan'ın kadroya katılması halinde sağ bek rotasyonunda değişikliğe gidilecek. Sarı-lacivertlilerin bu senaryoda Nelson Semedo ile yollarını ayırmayı planladığı, yeni sezona sağ bekte Mert Müldür ve Arda Okan Kurtulan ikilisiyle başlamayı hedeflediği belirtiliyor.
Bertuğ Yıldırım transferinin gerçekleşmesi durumunda ise genç forvet Sidiki Cherif'in düzenli forma şansı bulabilmesi için kiralık olarak gönderilmesi gündeme gelecek.
40 MİLYON EUROLUK YERLİ OPERASYONU
Fenerbahçe'nin savunma hattındaki yerli alternatifleri artırmak için kadrosuna katmak istediği Ümit Akdağ da transfer planlamasının önemli parçalarından biri olarak görülüyor. Ancak üç oyuncu için talep edilen bonservis bedelleri dikkat çekiyor.
İddialara göre Başakşehir, Bertuğ Yıldırım için 15 milyon euro talep ediyor. Göztepe'nin Arda Okan Kurtulan için beklentisinin de 15 milyon euro seviyesinde olduğu ifade edilirken, Alanyaspor'un Ümit Akdağ için 10 milyon euro istediği belirtiliyor. Böylece Fenerbahçe'nin üç yerli oyuncu için karşı karşıya kalabileceği toplam maliyet yaklaşık 40 milyon euroya ulaşıyor.
3 İSİM TAKIMDA KALACAK
Sarı-lacivertli yönetimin bu transferler için gerekli finansmanı oyuncu satışlarından elde edilecek gelirle oluşturmayı planladığı aktarıldı.
Kadroda yabancı kontenjanını azaltmayı hedefleyen Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Çağlar Söyüncü ve İsmail Yüksek'in ise yeni sezonda takımın önemli yerli parçaları olarak kadroda kalması bekleniyor.