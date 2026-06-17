Fenerbahçe'den Galatasaray'a 'yerli' çalımı! 3 hamle birden

Başakşehir Bertuğ Yıldırım için 15 milyon euro, Göztepe Arda Okan Kurtulan için 15 milyon euro, Alanyaspor Ümit Akdağ için 10 milyon euro talep ediyor.

Fenerbahçe'nin, üç oyuncunun kulübüyle de hafta sonuna kadar resmi görüşmelere başlaması bekleniyor. Teknik heyetin raporu doğrultusunda hazırlanan planlamada, yabancı oyuncu sayısının azaltılması ve yerli alternatiflerin artırılması öncelikli hedef olarak öne çıkıyor.

Arda Okan Fenerbahçe altyapısından çıktı

40 MİLYON EUROLUK YERLİ OPERASYONU

Fenerbahçe'nin savunma hattındaki yerli alternatifleri artırmak için kadrosuna katmak istediği Ümit Akdağ da transfer planlamasının önemli parçalarından biri olarak görülüyor. Ancak üç oyuncu için talep edilen bonservis bedelleri dikkat çekiyor.

İddialara göre Başakşehir, Bertuğ Yıldırım için 15 milyon euro talep ediyor. Göztepe'nin Arda Okan Kurtulan için beklentisinin de 15 milyon euro seviyesinde olduğu ifade edilirken, Alanyaspor'un Ümit Akdağ için 10 milyon euro istediği belirtiliyor. Böylece Fenerbahçe'nin üç yerli oyuncu için karşı karşıya kalabileceği toplam maliyet yaklaşık 40 milyon euroya ulaşıyor.