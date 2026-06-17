KKTC’den İsrail uyarısı: Kıbrıs askeri garnizona çevriliyor
Enerji, turizm ve ticari yatırım adı altında Güney Kıbrıs’taki nüfuzunu artıran Siyonist İsrail’in, adayı Doğu Akdeniz’de yeni bir askeri ve siyasi gerilim merkezine dönüştürmeye çalıştığı belirtiliyor. KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, İsrail’in Kıbrıs’ı askeri garnizona çevirdiği uyarısında bulunurken, kapalı kapılar ardında yapılan anlaşmaların yalnızca KKTC için değil, Güney Kıbrıs halkı için de ciddi risk oluşturduğu vurguladı.
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- KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, İsrail'in Kıbrıs'ı askeri garnizona çevirdiği uyarısında bulundu.
- İsrail'in enerji, turizm ve ticari yatırım adı altında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi üzerindeki etkisini artırdığı belirtiliyor.
- Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin kapalı kapılar ardında İsrail'le yaptığı anlaşmaların adayı tehlike altına soktuğu vurgulandı.
- ABD, Fransa ve İngiltere'nin askeri işbirlikleri ve üsler üzerinden adaya yerleşmesinin İsrail'in hamlelerine zemin hazırladığı değerlendiriliyor.
- İsrail'in İran hattında tansiyonun düşmesiyle birlikte Doğu Akdeniz ve Kıbrıs üzerinde yoğunlaşacağı ifade ediliyor.
Enerji, turizm ve ticari yatırım adı altında Kıbrıs'a yerleşen siyonist İsrail'in, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi üzerindeki etkisini her geçen gün artırdığı belirtiliyor.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, İsrail'in Kıbrıs'ı askeri garnizona çevirdiği uyarısında bulundu.
A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz, bölgedeki son gelişmeleri aktarırken Siyonist rejimin hedefinde Kıbrıs'ın bulunduğunu ifade etti.
İSRAİL YENİ GERİLİM HATTI ARIYOR
İran hattında tansiyonun düşmesinin İsrail'i yeni gerilim alanlarına yönelttiği değerlendiriliyor. Dışişleri kaynaklarının, Netanyahu hükümetinin varlığını ancak gerilim, savaş ve işgaller üzerinden sürdürebileceğine dikkat çektiği aktarıldı. Bu nedenle İran hattında oluşabilecek kısmi normalleşme ikliminin dahi İsrail yönetimi açısından risk teşkil ettiği belirtiliyor.
HEDEFTE DOĞU AKDENİZ VE KIBRIS VAR
İsrail'in Lübnan'daki fiili işgali sürdürme ısrarının yanında Kıbrıs üzerinde yoğunlaşacağı vurgulanıyor. Türkiye'yi tahrik edecek yeni yöntemlerin denenebileceği, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi üzerinden Doğu Akdeniz genelinde farklı sabotaj girişimlerinin gündeme gelebileceği ifade ediliyor.
Bu çerçevede Kıbrıs'ın yalnızca enerji ve ticaret alanında değil, askeri ve siyasi açıdan da yeni bir gerilim merkezine dönüştürülmek istendiği kaydediliyor.
ARIKLI'DAN DİKKAT ÇEKEN UYARI
KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon yataklarından pay almak isteyen güçlerin Güney Kıbrıs'ın zaafından faydalandığını söylediği aktarıldı. Arıklı'ya göre bu ülkeler, askeri ve siyasi destek verme bahanesiyle adada kalıcı üsler inşa ediyor.
İngiltere'nin 1960'ta iki askeri üs alarak adada kalıcı unsur haline geldiği, ardından Avrupa Birliği'nin Güney Kıbrıs'ı birliğe alarak sınırlarını Doğu Akdeniz'e kadar genişlettiği ifade edildi.
ABD VE FRANSA HAMLESİ İSRAİL'E ALAN AÇTI
ABD'nin de askeri işbirlikleri üzerinden adaya yerleştiği, Fransa'nın ise Güney Kıbrıs'la yapılan anlaşmalar sayesinde bölgede varlık gösterdiği belirtildi. Bu gelişmelerin, İsrail'in Kıbrıs üzerindeki hamlelerinin önünü açan adımlar olarak değerlendirildiği aktarıldı.
İsrail'in, iş insanları aracılığıyla Güney Kıbrıs'ta toprak satın aldığı ve ticari işbirliği görüntüsü altında adadaki nüfuzunu artırmaya çalıştığı kaydedildi.
KAPALI KAPILAR ARDINDAKİ ANLAŞMALAR
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin kapalı kapılar ardında İsrail'le yaptığı anlaşmaların, adayı büyük bir tehlike altına soktuğu vurgulandı. İsrail'in Kıbrıs'ı "vadedilmiş topraklar" arasında gördüğüne yönelik değerlendirmeler ise tehlikenin boyutunu ortaya koyan en dikkat çekici başlıklar arasında gösterildi.
Bu sürecin yalnızca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açısından değil, Güney Kıbrıs vatandaşları açısından da rahatsızlık oluşturduğu ifade edildi.
ADA YENİ KRİZ MERKEZİNE DÖNÜŞEBİLİR
Bölgedeki gelişmeler, İsrail'in enerji, turizm ve yatırım başlıklarını kullanarak Güney Kıbrıs üzerindeki etkisini artırdığı yorumlarına neden oldu.
Uzmanlara göre Kıbrıs'ın askeri üsler, enerji hatları ve ticari yatırımlar üzerinden yeniden şekillendirilmesi, Doğu Akdeniz'de yeni bir gerilim hattı oluşturma potansiyeli taşıyor.