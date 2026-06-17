KKTC’den İsrail uyarısı: Kıbrıs askeri garnizona çevriliyor

İsrail'in İran hattında tansiyonun düşmesiyle birlikte Doğu Akdeniz ve Kıbrıs üzerinde yoğunlaşacağı ifade ediliyor.

ABD, Fransa ve İngiltere'nin askeri işbirlikleri ve üsler üzerinden adaya yerleşmesinin İsrail'in hamlelerine zemin hazırladığı değerlendiriliyor.

Enerji, turizm ve ticari yatırım adı altında Kıbrıs'a yerleşen siyonist İsrail'in, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi üzerindeki etkisini her geçen gün artırdığı belirtiliyor.

İsrail Güney Kıbrıs’a yerleşiyor! Doğu Akdeniz’de tehlikeli plan

İSRAİL YENİ GERİLİM HATTI ARIYOR

İran hattında tansiyonun düşmesinin İsrail'i yeni gerilim alanlarına yönelttiği değerlendiriliyor. Dışişleri kaynaklarının, Netanyahu hükümetinin varlığını ancak gerilim, savaş ve işgaller üzerinden sürdürebileceğine dikkat çektiği aktarıldı. Bu nedenle İran hattında oluşabilecek kısmi normalleşme ikliminin dahi İsrail yönetimi açısından risk teşkil ettiği belirtiliyor.

HEDEFTE DOĞU AKDENİZ VE KIBRIS VAR

İsrail'in Lübnan'daki fiili işgali sürdürme ısrarının yanında Kıbrıs üzerinde yoğunlaşacağı vurgulanıyor. Türkiye'yi tahrik edecek yeni yöntemlerin denenebileceği, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi üzerinden Doğu Akdeniz genelinde farklı sabotaj girişimlerinin gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

Bu çerçevede Kıbrıs'ın yalnızca enerji ve ticaret alanında değil, askeri ve siyasi açıdan da yeni bir gerilim merkezine dönüştürülmek istendiği kaydediliyor.