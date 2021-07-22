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Feride Hilal İmal Feride Hilal İmal
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  • 22 Temmuz 2021, Perşembe

Kıdem tazminatları haczedilebilir mi?

İşten ayrıldım. Çalıştığım işyeri kıdem tazminatımı ödeyecek. Ancak borçlarım var. Tazminatımın tamamı haczedilebilir mi?
Bilindiği gibi kıdem tazminatı, yasada belirtilen asgari süreyi tamamlayan işçinin hizmet sözleşmesinin, yine yasada gösterilen nedenlerden birisi ile sona ermesi durumunda işverence işçiye veya mirasçılarına toptan ve bir defada ödenen bir paradır. Kıdem tazminatı maaş, ücret gibi bir ödeme olmayıp, kanunda tazminatın haczedilemeyeceğine ilişkin bir madde de yoktur. Bu nedenle kıdem tazminatının tümüyle haczedilmesi mümkündür.

Yeniden evlenmek istiyorum ama eski evliliğimin 300 günü sorununa takıldım. Ne önerirsiniz? 300 gün beklemek istemiyorum.
Türk Medeni Kanunu Madde 132'de iddet müddeti başlığı altında bu konuyla ilgili bir düzenleme yapılmıştır. Buna göre;
"Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak 300 gün geçmedikçe evlenemez." Bu maddenin koyulma amacı hamile olmanız halinde çocuğun iki evlilik arasında nesebinin yani soybağının karışmasını önlemektir. Eğer siz bu sürenin dolmasını beklemeden evlenmek istiyorsanız, hamile olmadığınızı doktor raporuyla ispatlayarak iddet müddetinin kaldırılmasını mahkemeden talep edebilirsiniz.

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