Kopya karta 7 yıl hapis
Kart kopyalama yoluyla sahte kart üretme, genellikle ATM cihazlarında kullanıcıların kartlarını kopyalamak amacıyla yerleştirilen 'skimmer' olarak bilinen cihazlar, bu amaçla yerleştirilen gizli kameralar, sahte kart üretilmesinde kullanılan 'encoder' isimli cihazlar, POS cihazına benzeyen ve kart kopyalamakta kullanılan cihazlar yoluyla bilgilerin ele geçirilmesi suretiyle yapılmakta, ardından da bu kartlar kullanılarak hesaptan para çekilmekte, kartlarla harcamalar yapılmaktadır.
TCK m. 245 / f. 2'ye göre 'başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üreten, satan, devreden, satın alan veya kabul eden kişi 3 yıldan 7 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.' Kanun ilgili maddede sadece banka ve kredi kartından söz ettiği için ödeme için kullanılan başka kartlar, kontör kartları, alışveriş kartları bu madde kapsamında değil, ilgili başka madde kapsamında cezalandırılacaktır. Bu suç sadece banka kartı ve kredi kartına ilişkindir.
Sahte olarak üretilen, satılan, devredilen, satın alınan veya kabul edilen banka ya da kredi kartları henüz hiç kullanılmamış olsa bile faile ceza verilecektir.
Burada kabul eden için özellikle kartın sahte olduğunu bilmesi şartı aranmaktadır. Bu durumda sahte kart üretmek amacıyla bir banka veya kredi kartını kopyalayan, üreten, sahte olduğunu bilerek satan, devreden veya kabul eden kişi cezalandırılır. Değerli okurumuzun kartının kopyalanarak sahte bir kart oluşturulması da ceza verilmesi için yeterlidir. Bu kartın ayrıca kullanılması halinde daha da ağır bir ceza öngören TCK 245/ f. 3 uygulanacaktır.
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