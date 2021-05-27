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Feride Hilal İmal Feride Hilal İmal
  • 27 Mayıs 2021, Perşembe

Kart oyununa geçit yok

Çalışanım kimlik bilgilerimi kullanarak adıma bankadan kredi kartı çıkartmış. Sonra da birçok harcama yapmış. Bu durumu, hakkımda icra takibi başlatılınca öğrendim. Bu suçun cezası nedir?
Türk Ceza Kanunumuzda banka kartları veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu, bilişim suçları bölümünde düzenlenmiş suçlardan biridir. TCK'nın 245. maddesinde düzenlenen bu suçun çeşitli görünümleri mevcuttur. TCK m. 245 / f. 3'e göre sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, 4 yıldan 8 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
Bu fıkrada sözü edilen suç iki farklı şekilde işlenebilir.
Bunlardan ilki tamamen sıfırdan sahte olarak oluşturulan banka veya kredi kartları ile olabileceği gibi, ikinci olarak aslında gerçek olarak üretilmiş bir banka veya kredi kartının örneğin üzerindeki numarası, çipi, fotoğrafı, kodu gibi bir yeri değiştirilerek işlenmesi halidir. Ayrıca ceza verilebilmesi için kendisine veya bir başkasına bir yarar sağlanmış olması gerekir.
Yarar sağlanmamışsa bu fıkra hükümlerine göre değil, TCK 245/2. fıkra hükümlerine göre cezalandırılacaktır.
Sahte banka veya kredi kartı üreten, satan, devreden, satın alan veya kabul eden kişi 3 yıldan 7 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
Değerli okurumuzun mağduru olduğu suç işleyen hakkında TCK 245/3 gereğince ceza verilmesi muhtemeldir.

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