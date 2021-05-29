Zararlı yazılımlar ceza getirir

Oğlum arkadaşlarıyla eğlenirken yurt dışındaki biri zararlı bir hackleme programı göndermiş. Oğlum da bu programı bilgisayarına indirmiş, fakat hiçbir yerde kullanmamış.Bu program polis tarafından bilgisayarında bulundu. Acaba oğlum ceza alır mı?

Özellikle bilişim alanı ile yoğun bir şekilde ilgilenen gençlerimiz ne yazık ki kimi zaman yetenek sergileme, eğlenme, açık bulma amacıyla bir macera gibi algılayarak bir bilişim suçunun faili haline gelebiliyor. Bu konuda yasak cihaz ve program suçu, 2014'te yürürlüğe giren Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi gereğince iç hukukun sözleşme gereği düzenlenmesi gereğinden hareketle 2016 yılında Türk Ceza Kanunu'nun 245/A maddesinde düzenlenerek yürürlüğe sokulmuştur.

MAİL BİLE YETER

Bu madde ile düzenlenen suç, bilişim suçu işlemek amacıyla üretilen bir cihaz, program, şifre ve sair güvenlik kodunu örneğin henüz hiçbir suç işlenmemiş olsa bile imal eden, ithal eden, sevk eden, nakleden, depolayan, kabul eden, satan, satışa arz eden, satın alan, başkalarına veren veya bulunduran kişiye ceza verilmesine yöneliktir. Olayda da bu suçta söz edilen eylemlerden ithal etme eyleminin gerçekleştiği söylenebilir.

İthal etme eylemi, suç konusu cihaz, program, şifre ve sair güvenlik kodunun yurt dışındaki bir ülkeden ülkemize sokulması eylemini ifade eder.

Burada hemen altını çizmek gerekir ki, ithal etmek suçunun oluşması için resmi bir ithalat prosedürünün gerçekleşmesi veyahut da yurt dışından fiziken ülkeye sokulması şart değildir.

Yurt dışındaki bir kullanıcıdan dijital ortamda satın alınarak kargo yoluyla ülkeye sokulan veyahut da dijital ortamda indirilen, mail yoluyla gönderilen suç konusu cihaz, program, şifre, sair güvenlik kodları da ithal etmek eylemi kapsamındadır.

Fiziki olmayan bir programın taşınabilir bellekte yurda sokulması da bu kapsamdadır.

Fakat hemen belirtmek gerekir ki bu suç 'kasten' işlenebilen bir suçtur. Yani eğer ilgili maddede sözü edilen eylemlerin ilgili cihaz, program, şifre ve sair güvenlik kodunun bir suçun işlenmesi amacıyla üretildiğini, oluşturulduğunu bilmesi gerekmektedir. Genellikle bilişimle ilgili kişilerin ilgili cihaz, program, şifre ve sair güvenlik kodunun hangi amaçla üretildiğini, oluşturulduğunu bilmesi beklenir.