Karne notlarını değiştiren yanar
Bilişim suçları yapısı itibariyle klasik suçlara göre failinin tespitinin daha zor olduğu suç tipleridir. Bu suçlar fiziken suç mahallinde olmadan, dünyanın bir ucundan öbür ucuna etki edebilen suçlardır. Bilişim suçlarının tespiti için hem ülkesel hem de uluslararası bir takım standartlar belirlenmiş ve kolluk görevlileri buna göre eğitilmiştir. Bilişim suçlarının tespitinde IP adresi son derece önemlidir. IP adresleri internete bağlı cihazların kimlik numaralarıdır diyebiliriz. Bir sisteme hangi cihazdan girildiğinin tespitini sağlayan oldukça önemli bir veridir. Yine SİM kartlı cihazlarda HTS kayıtları, bazı sistemlerde yer alan denetim izleri, log kayıtları gibi kayıtların takibiyle de fail tespit edilebilmektedir.
Cezasına gelince, TCK M. 244/ f 2'e göre, bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen kişi, 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Fakat kurumunuz Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullardan biri ise bu durumda kullanılan e-okul bilişim sistemi şifreleri ele geçirmek suretiyle suç işleyen bu kişi veya kişiler hakkında hükmolunan ceza farklı olacaktır.
Sitenin kamu kurumuna ait olması nedeniyle TCK'nın 244/3. maddesi gereğince verilecek ceza yarı oranında artırılacak ve ceza miktarı 9 aydan 4.5 yıla kadar hapis cezası şeklinde uygulanacaktır.
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