Şifreler çalınırsa ne yapılmalı?

e-mail adresime ve sosyal medya hesabıma girilmiş ve şifrelerim bloke edilmiş. Kimin yaptığı nasıl ortaya çıkarılabilir?

Türk Ceza Kanunu m. 244 / f 2'e göre; bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen kişi, 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Buna göre; hesabınıza girilmesi ve şifrelerin bloke edilmesi bir suçtur. Bilişim suçlarında polis teşkilatı içinde veya özel şirketler bünyesinde bulunan adli bilişim uzmanları, adli bilişim mühendisleri failin tespitine yönelik bir takım yöntemlerle araştırma ve incelemeler yapar. Bu incelemeler oldukça teknik ve bilişim ile yöntem bilgisi gerektiren incelemelerdir.

Eşimin beni aldattığını düşünüyorum. Onun kiminle ne konuştuğunu veya mesajlarının içeriğini ispatlayabilir miyim?

Boşanma davalarında ya da diğer hukuk davalarında hiçbir şekilde geçmişe yönelik telefonların konuşma kayıtları temin edilememektedir. Gelen kayıtlar, konuşmanın ne olduğu ile ilgili değil, ayrıntılı fatura gibi, hangi saatte, hangi numarayla ne kadar süre konuşulduğu ya da mesajlaşıldığı gibi bilgilerden ibarettir.

Yani bu yolla eşinizin kiminle konuştuğunu ve mesajlaştığını tespit edebilirsiniz fakat ne konuştuğunu ve mesaj içeriklerini tespit edemezsiniz.