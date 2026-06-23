FETÖ’nün sinsi planı Kocaeli’de çöktü | Güncel eğitim yapılanmasına operasyon 2’si firari 15 gözaltı
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün İzmit, Gölcük ve Başiskele’deki güncel eğitim yapılanması çökertildi. Teknik ve fiziki takip neticesinde belirlenen 10 sözde eğitim kurumuna ve bu kurumları illegal yöneten 15 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınanlar arasında 2 firari FETÖ üyesinin de bulunduğu operasyonda, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, yasaklı yayın, yüklü miktarda nakit para, altın ve örgütsel doküman ele geçirildi. Kocaeli Valiliği Denetim Komisyonu, söz konusu kurumlar üzerindeki idari denetimlerini sürdürüyor.
Hızlı Özet Göster
- Kocaeli'de FETÖ'nün eğitim kurumları üzerinden yeniden yapılanma çabasına yönelik operasyonda İzmit, Gölcük ve Başiskele ilçelerinde 10 eğitim kurumu tespit edildi.
- Operasyonda illegal eğitim kurumlarının yöneticisi konumundaki 15 şüpheli gözaltına alındı ve bunlardan 2 kişinin FETÖ firarisi olduğu belirlendi.
- Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, yasaklı yayın, yüklü miktarda Türk Lirası, döviz, altın ve gizli dokümanlar ele geçirildi.
- Kocaeli Valiliği bünyesinde kurulan Denetim Komisyonu, terör örgütüyle iltisaklı 10 eğitim kurumu hakkında kapsamlı inceleme başlattı.
- Operasyonda termal kameralı dronlarla havadan denetim yapıldı ve bazı adreslerde kapılar koçbaşıyla kırılarak içeri girildi.
Fetullahçı ihanet şebekesi FETÖ güncel yapılanmasını eğitim maskesi arkasına gizlemeye çalışırken adaletten kaçamıyor. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen titiz soruşturma, örgütün eğitim kurumları üzerinden yeniden yapılanma çabasını deşifre etti.
Güvenlik güçlerinin uzun süreli fiziki takibi sonucu, İzmit, Gölcük ve Başiskele ilçelerinde faaliyet gösteren 10 sözde eğitim kurumunun doğrudan FETÖ kontrolünde olduğu belirlendi. Bu kurumlarda, haklarında yakalama kararı bulunan örgüt mensuplarının hiçbir resmi kayıt yapılmadan illegal şekilde çalıştırıldığı saptandı.
SÖZDE OKUL YÖNETİCİLERİ KISKIVRAK
Elde edilen somut delillerin ardından operasyon için düğmeye basan ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi. Operasyon neticesinde, illegal eğitim kurumlarının yöneticisi konumundaki 15 şüpheli kıskıvrak yakalandı.
KAÇAKLAR YAKALANDI
Gözaltına alınan şüphelilerden 2 kişinin FETÖ firarisi olduğu tespit edildi.
İNLERİNE GİRİLDİ
Şüphelilerin ikametlerinde ve söz konusu eğitim kurumlarında yapılan detaylı aramalarda örgütün finansal gücü ve gizlilik yöntemleri bir kez daha gözler önüne serildi.
Aramalarda çok sayıda dijital materyal, yasaklı yayın, yüklü miktarda Türk Lirası ve döviz cinsi nakit para, altın ile eğitim kurumlarına ait gizli dokümanlar ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
LÜKS VİLLANIN KAPISI KOÇBAŞIYLA KIRILDI
Operasyon anına ait görüntülerde, güvenlik güçlerinin hedef adreslerde kapıları "Aç kapıyı polis!" ihtarlarıyla çaldığı anlar kaydedildi.
Kapının açılmaması üzerine koçbaşıyla kapıyı kırarak içeriye giren ekipler, şüphelilerin dijital verilerini ve iletişim kayıtlarını mercek altına aldı.
Operasyonda termal kameralı dronlarla havadan da denetim yapıldı.
EĞİTİM KILIFLI ÖRGÜT YUVALARI DİDİK DİDİK
Operasyonun idari boyutu da gecikmeden başlatıldı. Kocaeli Valiliği bünyesinde kurulan özel Denetim Komisyonu, terör örgütüyle iltisaklı olduğu belirlenen 10 eğitim kurumu hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde kapsamlı inceleme başlattı.
Denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.