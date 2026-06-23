FETÖ’nün sinsi planı Kocaeli’de çöktü | Güncel eğitim yapılanmasına operasyon 2’si firari 15 gözaltı

İNLERİNE GİRİLDİ

Şüphelilerin ikametlerinde ve söz konusu eğitim kurumlarında yapılan detaylı aramalarda örgütün finansal gücü ve gizlilik yöntemleri bir kez daha gözler önüne serildi.

Aramalarda yüklü miktarda para, altın ve örgütsel doküman ele geçirilirken, Kocaeli Valiliği bünyesindeki komisyonun kurumlar üzerindeki denetimleri sürüyor.