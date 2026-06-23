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28 yıllık hasret sona erdi: Kardeş kavuşması yerini tartışmaya bıraktı ı "Annemin kokusunu almak istiyorum"

Azerbaycan'da yaşayan Tural, yıllardır aradığı kardeşi Muhammed'i bulabilmek için atv'nin sevilen programı Müge Anlı'nın canlı yayınına çıktı. Annesinin ölümünden sonra kopan aile bağlarını yeniden kurmak isteyen Tural'ın duygusal sözleri stüdyoda duygusal anlara neden oldu. Ancak yıllardır özlemini çektiği kardeşi Muhammed'in yayına bağlanmasıyla beklenen kavuşma yerini sert suçlamalara bıraktı. 28 yıllık hasretin sonunda yaşananlar ekran başındakileri şaşkına çevirdi.

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28 yıllık hasret sona erdi! Kardeş kavuşması yerini tartışmaya bıraktı

Azerbaycan'ın Nahçıvan kentinde yaşayan Tural'ın yıllardır aradığı kardeşine ulaşma hikayesi, atv'nin heyecanla takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme geldi. Film senaryolarını aratmayan aile dramında, Tural'ın annesi Azerbaycan'da ilk evliliğini yaptıktan sonra boşandı ve yıllar sonra Erzurumlu Gıyas Çelik ile evlenerek Türkiye'ye yerleşti. Bu evlilikten Muhammed dünyaya gelirken, kader aileyi kısa süre içinde ağır bir sınavla karşı karşıya bıraktı.

Anne ve babanın ölümü kardeşleri ayırdı

DRAMLARLA DOLU HAYAT

Tural'ın anlattıklarına göre annesi henüz 36 yaşındayken hayatını kaybetti. Annesinin ölümünden yalnızca kırk gün sonra askere giden Tural, hem ailesinden hem de küçük kardeşinden uzak kaldı. Talihsizlikler bununla da sınırlı kalmadı; kısa süre sonra Muhammed'in babası Gıyas Çelik de yaşamını yitirdi ve küçük çocuk ağabeylerinin yanında büyümek zorunda kaldı.

Annesinin mezarında söz verdi: Kardeşime sarıldığımda ağlayacağım

Canlı yayında konuşan Tural, yıllardır kardeş hasreti çektiğini belirterek duygularını "28 yıldır ayrı kaldık. Hep aradım ama bulamadım. Kardeş hasretiyle yaşadım. Annemi mezara koyarken söz verdim, ağlamayacağım dedim. Ama kardeşime sarıldığım gün ağlamak istiyorum." sözleriyle ifade etti. Bu sözler stüdyoda duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

90 yaşındaki anneannesine canlı yayında teşekkür etti

"ONA HEP ANNE DEDİM"

Anneannesi tarafından büyütüldüğünü anlatan Tural, annesinin Türkiye'ye yerleşmesinden sonra çocukluk yıllarını Azerbaycan'da geçirdiğini söyledi. "Ben üç aylıkken anneannem büyüttü. Ona hep anne dedim, hala anne diyorum. Şu an 90 yaşında. Buradan ellerinden öpüyorum." diyen Tural, ailesinin desteğiyle hayata tutunduğunu ancak kardeş özlemini hiçbir zaman unutamadığını ifade etti.

Düğününden 3 gün önce annesini kaybetti: Ambulansta cenaze vardı

Yıllar boyunca kardeşini bulabilmek için çeşitli girişimlerde bulunduğunu söyleyen Tural, özellikle annesinin ölümünü anlatırken zor anlar yaşadı. Düğününe yalnızca üç gün kala annesini kaybettiğini belirten Tural, "15'inde düğünüm olacaktı. 12'sinde annem kalp krizi geçirip vefat etti. Bana önce söylemediler. Hastaneden gelecek dediler ama ambulansın içinde annemin cenazesi vardı." sözleriyle yaşadığı acıyı anlattı.

Video Oynatma İkonu Müge Anlı'da 28 yıllık hasret şok suçlamalarla bitti
Sürpriz gelişme: Muhammed’in ağabeyi canlı yayına bağlandı

MUHAMMED'İN ABİSİNDEN REST

Program sırasında sürpriz bir gelişme yaşandı ve Muhammed'in ağabeyi olduğunu söyleyen Veysel Çelik canlı yayına bağlandı. Veysel Bey, Muhammed'in aile tarafından büyütüldüğünü belirterek, "Babam vefat ettikten sonra en büyük ağabeyimiz Muhammed'i yanına aldı. Özel okullarda okuttu. İki üniversite bitirdi. Şu anda kendi hayatını kurdu." dedi. Ayrıca Muhammed'in yıllardır Tural'ın varlığından haberdar olduğunu da açıkladı.

Gözyaşlarıyla anlattı: Onu koklayınca annemin kokusunu alacağım

Tural'ın kardeşine ulaşma isteğinin ardındaki neden ise herkesi derinden etkiledi. Küçük kardeşini neden bu kadar çok görmek istediği sorulduğunda gözyaşlarını tutamayan Tural, "Annemin kokusunu almak istiyorum. Onu koklayınca annemin kokusunu alacağım. Bu dünyada hiç kardeş görmedim. Bir kere sarılayım yeter." ifadelerini kullandı. Bu sözler hem stüdyodakileri hem de ekran başındaki izleyicileri duygulandırdı.

Muhammed canlı yayında: Önemli olan doğurmak değil büyütmektir

BEKLENEN KAVUŞMA GERÇEKLEŞMEDİ

Dakikalar sonra aranan isim Muhammed de canlı yayına bağlandı. Ancak beklenen duygusal kavuşma gerçekleşmedi. Önce kendi hayat hikayesini anlatan Muhammed, ailesi tarafından büyütüldüğünü ve bugün özel antrenör olarak çalıştığını söyledi. Muhammed, "Önemli olan doğurmak değil büyütmektir. Ben bugün bulunduğum yere ailemin desteğiyle geldim." diyerek kendisini yetiştiren ailesine teşekkür etti.

Muhammed’den şok yanıt: İstese zaten ulaşabilir

Müge Anlı'nın, "Azerbaycan'dan seni arayan abinle konuşmak ister misin?" sorusuna ise Muhammed'in verdiği yanıt herkesi şaşkına çevirdi. Kardeşinin kendisine ulaşabilecek durumda olduğunu savunan Muhammed, "Yıllar önce de ulaşmıştı. İstese şimdi de ulaşabilir. Buraya çıkmasının sebebini anlamıyorum." dedi.

Ağır suçlama: Babamın altınlarını alıp gitti

STÜDYODA GERGİN ANLAR

Muhammed'in bu sözleri stüdyoda gerilimin yükselmesine neden oldu. Muhammed, ağabeyi hakkında ağır suçlamalarda bulunarak, "Küçükken babamın altınlarını alıp gitti. Sonra işi düşünce geri dönmeye çalıştı. Ben görüşmek istemiyorum. Ailem de görüşmek istemiyor." ifadelerini kullandı.

Tural suçlamaları reddetti: Maddi sıkıntım yok, sadece kardeşimi görmek istiyorum

Bunun üzerine büyük şaşkınlık yaşayan Tural ise suçlamaları reddederek, "Benim maddi hiçbir sıkıntım yok. Arabam da var, işim de var. Ben sadece kardeşimi görmek istiyorum. Bir merhaba demek istiyorum." diyerek kendisini savundu. Canlı yayının en dikkat çeken anı ise Tural'ın kardeşine yaptığı son çağrı oldu.

Son çağrı: Bir kere yüzünü görmek istiyorum

"BİR KERE YÜZÜNÜ GÖRMEK İSTİYORUM"

Muhammed'in tüm itirazlarına rağmen duygularını dile getiren Tural, "Muhammed, seni çok özledim. Bir ananın çocuklarıyız. Bir kere yüzünü görmek istiyorum. Yarın Türkiye'ye geldiğimde kardeşimle merhaba dediğimi bileyim yeter." dedi.

Muhammed’den kesin red: Seni görmek istemiyoruz

SON NOKTAYI KOYDU

Ancak Muhammed, görüşmek istemediğini yineleyerek, "Ben de ailem de seni görmek istemiyoruz. Bunun burada son bulmasını istiyoruz." sözleriyle tartışmaya noktayı koydu.

Fotoğraflar ATV'den alınmıştır.

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Meryem Yurt
Meryem Yurt Takvim.com.tr Yaşam