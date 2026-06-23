28 yıllık hasret sona erdi! Kardeş kavuşması yerini tartışmaya bıraktı

Bunun üzerine büyük şaşkınlık yaşayan Tural ise suçlamaları reddederek, "Benim maddi hiçbir sıkıntım yok. Arabam da var, işim de var. Ben sadece kardeşimi görmek istiyorum. Bir merhaba demek istiyorum." diyerek kendisini savundu. Canlı yayının en dikkat çeken anı ise Tural'ın kardeşine yaptığı son çağrı oldu.