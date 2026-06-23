28 yıllık hasret sona erdi: Kardeş kavuşması yerini tartışmaya bıraktı ı "Annemin kokusunu almak istiyorum"
Azerbaycan'da yaşayan Tural, yıllardır aradığı kardeşi Muhammed'i bulabilmek için atv'nin sevilen programı Müge Anlı'nın canlı yayınına çıktı. Annesinin ölümünden sonra kopan aile bağlarını yeniden kurmak isteyen Tural'ın duygusal sözleri stüdyoda duygusal anlara neden oldu. Ancak yıllardır özlemini çektiği kardeşi Muhammed'in yayına bağlanmasıyla beklenen kavuşma yerini sert suçlamalara bıraktı. 28 yıllık hasretin sonunda yaşananlar ekran başındakileri şaşkına çevirdi.
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