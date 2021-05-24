e-Dolandırıcıya ağır ceza var

Pandemide internetten alışverişler patlama yaptı. Bu yolla dolandırıcılık da arttı. Bilişim sistemleri yoluyla tüketiciyi üzenleri ağır ceza bekliyor.

İnternet sitesinde gördüğüm aracı almak için bin lira kapora yolladım. Şimdi de bu kişiye ulaşamıyorum. Ne yapabilirim?

Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçu, dolandırıcılık suçunun bilişim sistemi sayılan bilgisayarlar, cep telefonları, internet ağları, yazılımlar, elektronik imza, POS makineleri, ATM makineleri gibi bilgileri otomatik işleme tabi tutma özelliği olan tüm sistemler vasıtasıyla işlenmesidir.

Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle yapılan dolandırıcılık suçu mağdurun bilişim sistemine duyduğu güven duygusu nedeniyle basit dolandırıcılık suçuna göre daha kolay işlenebilmektedir. Bu nedenle de yasa koyucu bu suçun işlenmesi halinde daha ağır bir ceza öngörmüştür. Örneğin; internette reklam verilerek oldukça ucuza satışa çıkarılmış bir cep telefonunu almak üzere linke tıklayarak kredi kartıyla veya havale yoluyla ödeme yapılması fakat karşılığında telefonun gönderilmemesi veya yerine başka bir şeyin gönderilmesi halinde bilişim suçu vasıtasıyla nitelikli dolandırıcılık suçu oluşur. Soruyu soran okurumuzun da başına gelen, TCK'nın 158/1-f maddesinde düzenlenen bilişim sisteminin kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçudur. TCK'nın 157. maddesinde dolandırıcılık suçu, "Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişiye 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilir" şeklinde düzenlenmiştir.

158. maddede ise dolandırıcılık suçunun nitelikli halleri düzenlenmiş olup, f bendinde 'bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle' nitelikli dolandırıcılık suçu düzenlenmiştir. Nitelikli dolandırıcılık suçlarının işlenmesi halinde 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasına hükmolunacağı, (e), (f), (j), (k) ve (l) bentlerinde sayılan hallerde hapis cezasının 4 yıldan, para cezasının suçtan elde edilen menfaatin 2 katından az olamayacağı belirtilmiştir. Bu durumda bilişim sistemlerinin kullanılması vasıtasıyla dolandırıcılık suçunda 4 yıldan 10 yıla kadar hapis ve adli para cezası olarak da suçtan elde edilen menfaatin 2 katından az olmamak üzere ceza verileceği söylenmelidir.