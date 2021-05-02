İkinci el araç iade edilebilir

İkinci el araç sorunlu çıkarsa iade edilebilir mi?

İkinci el almak, pek çok kişi için avantajlı durum olarak kabul edilir.

Kişinin istediğine göre şekillenen ekspertiz raporu 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik gereği zorunlu hale geldi.

Bu yönetmelikle beraber, aracın her türlü bilgisi detaylı olarak işlenmektedir.

Yapılan incelemeler herkesin daha bilinçli olması adına önemlidir.

Özellikle aracı araç satma işiyle iştigal eden bir galeri veya bayiden aldıysanız, tüketici konumunda olacağınız için, tüketicinin sahip olacağı seçimlik haklara sahip olursunuz. Bu kayıtlarda, araçla ilgili beyan edilmeyen ve sonradan ortaya çıkan bir arıza veya ayıp söz konusu ise ayıp nedeniyle aracı iade edebilir, ayıp oranında indirim talep edebilir veyahut da onarım bedelini talep edebilirsiniz.

Yine İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik'in 15. maddesinde düzenlenen 'Garanti' başlıklı bölümde, araç alım-satımı işi ile uğraşan kimselerden satın alınmasında aracın 3 ay veya 5 bin kilometre boyunca işletmenin garantisi altında olduğu belirtilmiştir.

TERK EDEN EŞE İHTAR

Eşimle 8 aydır ayrı yaşıyoruz. Terk etme sebebiyle boşanma davası açmak istiyorum. Böyle bir haklılığım var mıdır?

Terk etme sebebiyle boşanma davası açmak için uygun bir zaman dilimindesiniz. Terk için açılacak olan boşanma davalarında en az 6 ay boyunca ayrı olmak koşulu bulunur. Eşe yapılacak olan terk ihtarı 4 ay içinde yollanır. İhtar yazısında evden ayrılan kişinin 2 ay içinde konuta geri dönmesi talep edilir. Konuta dönmemesi halinde de terk sebebiyle boşanma davası açabilirsiniz. Terk sebebiyle boşanma özel boşanma sebebidir ve bir takım usuli işlemler gerektirir. Eşinizin haksız bir şekilde evi terk etmesi nedeniyle TMK 166 gereği geneli bir boşanma sebebi olan evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması nedeni ile de dava açabilir, bu davada varsa başkaca boşanma nedenlerinizi de ileri sürebilirsiniz. Boşanma davalarında somut belgeler ve özellikle tanık delili boşanma davasının kabulü açısından son derece önemlidir.