Sitede işyeri açarken onay alınması şart!
Toplu yaşanan alanlarda esas olan nokta, huzursuzluğu ve çatışmayı engelleyerek bütünlük sağlamaktır. Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre toplu yaşanan site ya da apartman gibi ortak yaşam alanlarını ilgilendiren yerleşimlerde işyeri açabilmek için maliklerin izinleri ve onayı gereklidir. Var olan bir sitenin bir dairesine işyeri açmak istiyorsanız, tüm kat maliklerinin muvafakatnamesini almalısınız. Fakat bazı işyerleri için sadece muvafakatname değil, genel kurulda oy birliği ile alınmış olan bir karar da gerekecektir.
Örneğin; berber, pastane, galeri, lokanta, büro açmak isterseniz tüm kat maliklerinin muvafaknamesine ihtiyaç varken, gayrimenkulün bir kısmında açılacak olan işyeri bir sinema, tiyatro, gazino, beslenme ya da imalathaneyi ilgilendiren alanda olacaksa oy birliğine ihtiyaç duyulur.
ORTAK VELAYET IMKANI DA VAR
Boşanmak istiyorum ama çocuğumun zarar görmesinden korkuyorum. Çocuk hep tek tarafa mı verilir?
Boşanma süreci her zaman sancılı bir süreçtir, tabii nasıl ilerlediği ve çiftlerin birbirine karşı tutumları da önemlidir ama yine de bir ayrılık söz konusu olduğu için durumdan etkilenmemek biraz zordur. Bu aşamada ortada bir de çocuk bulunuyorsa, onların geleceğini düşünerek doğru kararlar vermek de önemlidir. Çocuğun bir tarafta kalması mümkünken, ortak bir velayet içinde de olması son zamanlarda gündemde olan bir konudur.
Mahkemelerce yapılan değerlendirmelerle beraber varılan sonuçta çocuk, üstün yararı gözetilerek taraflardan birine verilir.
Kısacası, genel itibariyle velayetin boşanan çiftlerden yalnızca birine verilmesi esastır. Ortak velayet ise tarafların evlilik birliği içindeymişçesine müşterek çocuğun velayet hakkını birlikte kullanmaları anlamına gelmektedir.
Ortak velayet için anne ve babanın bu konuda anlaşmış olmaları gerekir.
Ayrıca, görüş saatleri, çocuğun yerleşim alanı ve diğer ebeveynle kurulan iletişim de uyumlu ve sağlıklı olmalıdır. Konu derin ve gelişmeleri içinde barındıran bir süreçtedir.
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