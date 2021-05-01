Kapıcınız başka yerden sigortalı ise dikkat!

Yaklaşık 2 yıldır bir gıda firmasında sigortalı olarak çalışıyorum. Mesaim bittikten sonra da kapıcı dairesinde oturduğum apartmanın çöp alma ve temizlik işlerini yapıyorum. Bu işler karşılığında herhangi bir ücret almıyorum ama bina yöneticisi benden kira almıyor. Ben burada da sigortamın yapılmasını gerektiğini düşünüyorum ama bina yöneticisi sigorta yapılamayacağını söylüyor. Bu düşünce doğru ve yasal mı, sigortamın bildirilmesi gerekmez mi? H.T.

5510 sayılı Kanun'a göre; sigortalı çalıştıran her bir işverenin, diğer işverenin yükümlülüklerinden bağımsız olarak, kendi çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmesi zorunludur.

Bu nedenle, bina yöneticisi de işveren vekili sıfatıyla hareket ederek binada kapıcılık işlerini yapan kişileri sigortalı olarak bildirmekle yükümlüdür.

Kapıcının diğer işyerinden bildirilen sigortalılık durumu, bina yönetimini ilgilendiren ve etkileyen bir durum değildir.

Ancak burada dikkate edilecek husus, kapıcı olarak çalıştırılan kişilerin kısmi süreli olarak SGK'ya bildirilmesinin mümkün olduğudur, yani kapıcı ayda 30 günden az süre ile sigortalı olabilir.

Kapıcının apartman yönetiminden ücret almıyor olması sigortalılık niteliğini etkilemez. Her ne kadar ücret alınmıyor olsa da, kapıcı dairesinde kira ödemeden oturması ve elektrik ve su faturalarının apartman aidatlarından ödeniyor olması, kapıcının bu işleri bir maddi menfaat karşılığı yürüttüğü anlamına gelir ve aylık asgari ücret esas alınarak sigortalı bildirilmesi gerekir.