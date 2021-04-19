Askere gidene tazminat

Bir işyerinde halen çalışıyorum. Bu yıl askere gideceğim. Kıdem tazminatımı alabilir miyim?

1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesi, kıdem tazminatının hangi durumları kapsayacağı hakkında detaylı bilgi vermektedir. Aynı kanunun 14 maddesinin 3. fıkrası kısmında ise askerlik sebebiyle kıdem tazminatı alınması hakkında açıklık vardır. Buna göre, askerlik sebebiyle işinden ayrılan kimse, belgelerle detaylandırdığında, kıdem tazminatı alabilir. İşçi, işverene bir dilekçe ile feshini bildikten sonra kıdem tazminatına hak kazanacaktır. İşçi, fesih işlemini yaparken sunacağı dilekçeye, askerlik şubesinden alacağı 'askerlik sevk' ibrazını da koymalıdır. Bu belgeyi eklemeyen işçiye, kıdem tazminatı ödenmez.

15 YILI DOLDURAN PARASINI ALIR

İş hayatında 15 yılını doldurmuş olanlar, kıdem tazminatı alarak işten ayrılabilirler mi?

İŞYERİNDEN emeklilik sebebiyle ayrılırsanız kıdem tazminatı alabilirsiniz.

08.09.1999 tarihinden önce işe girmiş SSK sigortalılarının tazminatını alıp ayrılabilmeleri için 15 yıl ve 3600 prim gün sayısını doldurmuş olmaları gerekmektedir. 08.09.1999 tarihinden sonra sigortalılığı başlamış olanların ise 25 yıl çalışmaları ve 4500 prim günü şartını tamamlamaları şarttır.

Eğer işe giriş yılınıza göre yıl ve prim gün sayınızı tutturuyorsanız, bu hususu gösteren Sosyal Güvenlik Kurulu'ndan alacağınız bir belgeyi işvereninize vererek emeklilik sebebiyle iş akdinizi feshettiğinizi bildirebilir, böylelikle kıdem tazminatınızı da alabilirsiniz.

ÇOCUĞUNU GÖREMEYEN VELAYETİ KAZANABİLİR

Eski eşim çocuğumuzu türlü bahanelerle göstermiyor. Bu konuda ne yapabilirim?

EŞİNİZİN size çocuğunuzu göstermemesi velayet hakkının kötüye kullanılmasıdır. Çocuğunuzu mahkemenin kişisel ilişki tesisi için belirlediği günlerde icra kanalı ile teslim alabilirsiniz. Eşinizin bu davranışına devam etmesi, çocuğu size göstermemesi çocuğun velayetinin değiştirilmesine sebep olabilir. Velayet konusunda talebiniz varsa velayet hakkının değiştirilmesi davası açabilir.