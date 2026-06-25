Fenerbahçe'de yenilenme operasyonu: Hedef 17 ayrılık!
Fenerbahçe, yeni sezon öncesi hem transfer çalışmalarını hem de kadro planlamasını sürdürüyor. Kiralıktan dönen isimler, Vedat Muriqi ve Amara Diouf transferiyle futbolcu sayısı 40'a yükselirken, yönetim kadroyu TFF kriterlerine uygun hale getirmek için geniş kapsamlı bir ayrılık süreci başlatıyor. İşte detaylar...
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- Fenerbahçe'nin A takım havuzundaki oyuncu sayısı Vedat Muriqi transferi ve kiralık futbolcuların dönüşüyle 40'a ulaştı.
- Sarı-lacivertli yönetim transfer döneminde en az beş takviye daha yapmayı planlıyor ve kadro sayısının 45'e yükselmesi bekleniyor.
- TFF'nin 28 kişilik kadro bildirim kuralı nedeniyle Fenerbahçe en az 17 oyuncuyla yollarını ayırmayı hedefliyor.
- Ayrılık planlamasında teknik heyetin yeni sezon kadrosunda değerlendirmediği ve kulübe yüksek maliyet oluşturan futbolcular öncelikli olarak yer alıyor.
- Fenerbahçe yönetimi 14 Ağustos'a kadar teknik heyetin istediği oyuncu grubunu oluşturmayı ve TFF kadro bildirim kriterlerine uygun listeyi tamamlamayı hedefliyor.
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları yalnızca transferlerle sınırlı kalmadı. Sarı-lacivertli yönetim, kadroya katılacak yeni isimler kadar mevcut oyuncu sayısını azaltmaya da odaklandı.
Kiralık sözleşmeleri sona eren futbolcuların takıma dönmesi ve Vedat Muriqi transferinin tamamlanmasıyla birlikte A takım havuzundaki oyuncu sayısı 40'a çıktı.
Yönetimin transfer döneminin devamında en az beş takviye daha yapmayı planladığı öğrenildi.
KADRO SAYISI 45'E ULAŞABİLİR
Planlanan transferlerin de gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe'nin A takım havuzundaki futbolcu sayısının 45'e yükselmesi bekleniyor.
Ancak Türkiye Futbol Federasyonu'nun 28 kişilik kadro bildirim kuralı nedeniyle sarı-lacivertlilerin önemli bir kadro revizyonuna gitmesi gerekiyor.
Bu doğrultuda yönetimin, transfer süreci tamamlandıktan sonra en az 17 oyuncuyla yollarını ayırmayı hedeflediği belirtildi.
ÖNCELİK YENİ SEZON PLANLAMASINDA YER ALMAYAN İSİMLER
Ayrılık planlamasında ilk sırada, teknik heyetin yeni sezon kadrosunda değerlendirmediği ve kulübe yüksek maliyet oluşturan futbolcuların bulunduğu ifade edildi.
Bu kapsamda bazı oyuncuların temsilcileriyle görüşmelerin başladığı, transfer ve kiralama seçeneklerinin değerlendirilerek ayrılık sürecinin hızlandırılmasının amaçlandığı aktarıldı.
Fenerbahçe yönetimi, transfer çalışmalarını ve kadro yapılanmasını eş zamanlı yürüterek yeni sezonun ana kadrosunu kısa sürede netleştirmeyi planlıyor.
Sarı-lacivertlilerin hedefi, 14 Ağustos'a kadar teknik heyetin istediği oyuncu grubunu oluşturmak ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun kadro bildirim kriterlerine uygun listeyi tamamlamak.