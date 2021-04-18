Özel mesajları okumak suç
Bir arkadaşım telefonumdaki mesaj ve maillerimi okumuş. Şikayetçi olmak istiyorum. Mümkün mü?
Türk Ceza Kanunu'nun 132. Maddesi'nce haberleşmenin gizliliği temeline göre suç işleyen arkadaşınıza dava açmanız mümkündür. 1 yıldan 3 yıla kadar da hapis ya da adli para cezası ile yargılanması mümkündür. Gizlilik ihlali, haberleşmenin içeriklerinin kaydı suretiyle gerçekleşirse, verilecek ceza 1 kat artırılır. Kişi kaydettiği bu içerikleri hukuka aykırı olarak ifşa ederse, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Hatta öyle ki, sizin bizzat o arkadaşınızla yapmış olduğunuz yazışmaları dahi sizin rızanız olmadan alenen ifşa edemez.
İMZA TAKLİT EDİLİRSE...
Adıma iki şirket kurmuşlar. İmzaların benimle ilgisi olmadığı ortada. Ancak adıma kurulan şirketlerin borcu nedeniyle evime haciz geldi? Ne yapmalıyım?
Derhal en yakın Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmanızı ve icra dosyalarını tespit edip bu dosyalar bakımından süresini geçirmediyseniz itiraz etmenizi, geçirdiyseniz de menfi tespit davası (borçlu olmadığınızın tespiti davası) açmanızı öneririm. Ayrıca cebri icra yoluyla veya başka bir nedenle bir ödeme yapmak durumunda kaldıysanız istihkak davası açarak da ödediğiniz bedelin iadesini talep edebilirsiniz.
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