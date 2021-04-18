RAMAZAN İMSAKİYE
Bugünkü
Takvim
Feride Hilal İmal Feride Hilal İmal
  • 18 Nisan 2021, Pazar

Özel mesajları okumak suç

Size gelen mesajları okuyanları hapis ya da para cezası bekliyor. Üstelik bu mesajları bir de kaydetmişse ceza daha da artıyor

Bir arkadaşım telefonumdaki mesaj ve maillerimi okumuş. Şikayetçi olmak istiyorum. Mümkün mü?
Türk Ceza Kanunu'nun 132. Maddesi'nce haberleşmenin gizliliği temeline göre suç işleyen arkadaşınıza dava açmanız mümkündür. 1 yıldan 3 yıla kadar da hapis ya da adli para cezası ile yargılanması mümkündür. Gizlilik ihlali, haberleşmenin içeriklerinin kaydı suretiyle gerçekleşirse, verilecek ceza 1 kat artırılır. Kişi kaydettiği bu içerikleri hukuka aykırı olarak ifşa ederse, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Hatta öyle ki, sizin bizzat o arkadaşınızla yapmış olduğunuz yazışmaları dahi sizin rızanız olmadan alenen ifşa edemez.

İMZA TAKLİT EDİLİRSE...

Adıma iki şirket kurmuşlar. İmzaların benimle ilgisi olmadığı ortada. Ancak adıma kurulan şirketlerin borcu nedeniyle evime haciz geldi? Ne yapmalıyım?
Derhal en yakın Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmanızı ve icra dosyalarını tespit edip bu dosyalar bakımından süresini geçirmediyseniz itiraz etmenizi, geçirdiyseniz de menfi tespit davası (borçlu olmadığınızın tespiti davası) açmanızı öneririm. Ayrıca cebri icra yoluyla veya başka bir nedenle bir ödeme yapmak durumunda kaldıysanız istihkak davası açarak da ödediğiniz bedelin iadesini talep edebilirsiniz.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Feride Hilal İmal Özel mesajları okumak suç
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ