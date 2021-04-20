Çok arızalanan ürün de iade edilebilir

Çamaşır makinesi aldım, 6 ay içinde 3 kez aynı arızadan dolayı servise gitti. Üstelik servisten geldiğinde üründe darbe kaynaklı bir hasarın ortaya çıktığını da gördüm. Ancak firma sorunumla ilgilenmedi. Ne yapabilirim?

ÇAMAŞIR makinenizde meydana gelen arıza gizli ayıp niteliğinde ise seçimlik haklarınız mevcuttur. Bu haklar, ürünü iade edip ödediğiniz paranın iadesi, üründe ayıp oranında indirim ve ürününün ücretsiz onarımı şeklindedir. Ayrıca servis tarafından ürüne zarar verilmiş olması da hizmet ayıbıdır ve burada da aynı haklarınız mevcuttur. En kısa zamanda satıcıya bu seçimlik haklarınızdan hangisini seçiyorsanız bunu talep eden bir ihtarname gönderebilir, talebinizin kabul edilmemesi halinde, servis faturalarıyla birlikte tüketici hakem heyetine bir dilekçe ile başvurarak talebiniz doğrultusunda karar verilmesini talep edebilirsiniz. Bu durumda hakem heyeti incelemesini yapacak ve sizi haklı bulması halinde vermiş olduğu karar doğrultusunda talebiniz yerine gelecektir.

ŞERH NASIL KOYULUR?

Aile konutu şerhi nedir? Nasıl koydurabilirim?



Aile konutu, eşlerin çocuklarıyla ber Aile konutu barınma ihtiyacını karşılayan, aileyi bir arada ve ayakta tutan ekonomik değerinin yanı sıra manevi değeri de bulunan bir gayrimenkuldür. Aile konutu şerhi ile aile konutu olarak kullanılan gayrimenkule ilişkin kira sözleşmesi veya mülkiyet hakkı malik veya taraf olmayan eşin rızası olmadıkça devredilemez. Konut üzerindeki haklar sınırlanamaz. Aile konutu şerhi için eşlerden biri veya her ikisinin ilgili tapu müdürlüğüne gitmesi gerekmektedir.

Merkezi nüfus idaresi sisteminden veya nüfus müdürlüğünden alınan yerleşim yeri belgesi ile medeni hali gösterir nüfus kayıt örneği aranır.