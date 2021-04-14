Yasalar kiracının yanında
EV sahibiniz kira kontratının bitiminden önce kira sözleşmesinde belirtilen şekilde kira sözleşmenizi fesh etmediyse, bu sözleşme aynı şartlarla 1 yıl daha uzamış sayılacaktır.
Dolayısıyla kira sözleşmeniz aynı koşullarla 1 kira dönemi daha uzadı. Kira sözleşmesinden kaynaklanan sorumluluklarınızı yerine getiriyorsanız (örneğin kirayı belirtilen sürelerde düzenli bir şekilde ödüyorsanız); ev sahibiniz sizin aleyhinize tahliye davası açsa dahi bu dava genel olarak reddedilecektir.
Sizin kira ilişkiniz nedeniyle herhangi bir dava açmanıza gerek yoktur.
YEĞEN TAHLİYESİ OLUR MU?
Kiramı düzenli ödüyorum ve her yıl anlaştığımız gibi artışları da yapıyorum. Ev sahibim, evlenecek olan yeğenini bahane ederek bizi tahliye etmek istiyor. Dava açsa kazanabilir mi?
Türk Borçlar Kanunu'nun 350. maddesi 'kiraya veren, kira sözleşmesini; kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilir' şeklindedir. Yani kiraya verenin kendisinin eşi, çocukları, torunları, annesi, babası, dedesi ve kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu kişilerin konut gereksiniminin bulunması halinde kira sözleşmesinin feshedilebileceği öngörülmüştür. Kiralayan bu talebini açacağı bir tahliye davasında mahkemeye sunacak ve gereksiniminin gerçekten haklı ve gerçekçi olduğunu ispatlamaya çalışacaktır.
Kiraya verenin yeğeni kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu bir kişi değilse, 350. maddede sayılan kişilerden olmadığından, yeğenin gerçekten konut gereksinimi olduğu ispatlansa dahi dava bu nedenle kabul edilmeyecek ve tahliye mümkün olamayacaktır.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Balkonu izinsiz kapatan yandı 13 Nisan 2021, Salı Evlerin pencerelerine parmaklık, balkonuna cam taktırmanın kuralları var. Buna uymayanlar, büyük zarara uğrar... Giriş...
- Aidata 7 günde itiraz 12 Nisan 2021, Pazartesi Site aidatları son dönemde çokça tartışılıyor. Ev boş da olsa aidatın ödenmesi gerekirken, yüksek aidata itirazın...
- Çocuk da soyadını değiştirebilir 11 Nisan 2021, Pazar Haklı sebeple babasının soyadını taşımak istemeyen çocuk, dava açarak değişiklik yapabilir. Örnek Yargıtay kararları...
- Mesajlarınız sizi yakmasın 10 Nisan 2021, Cumartesi Yazmış olduğunuz mesajlar sizin aleyhinize delil olarak kullanılabilir. Ancak bunun şartları var... WhatsApp...
- Asansör masrafına her daire katılır mı? 09 Nisan 2021, Cuma Asansörümüz sürekli arızalanıyor. Hiç asansör kullanmadığım halde durmadan ödeme yapıyorum. Nasıl çözerim? Kat...
- Balkonu izinsiz kapatan yandı
- Aidata 7 günde itiraz
- Çocuk da soyadını değiştirebilir
- Mesajlarınız sizi yakmasın
- Asansör masrafına her daire katılır mı?
- Velayet davasında kardeşler ayrılır mı?
- Nafakayı ödemeyen ceza alır
- Tehditlere karşı güçlü olun
- Alışveriş yapana 14 günde iade imkanı
- İnternetten alışveriş yapana 14 günde iade imkanı