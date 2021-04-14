RAMAZAN İMSAKİYE
Bugünkü
Takvim
Feride Hilal İmal Feride Hilal İmal
  • 14 Nisan 2021, Çarşamba

Yasalar kiracının yanında

Uzun süredir kiracısı olduğum ev sahibiyle sorun yaşıyorum. Kontrattaki gibi her yıl zam yapıyorum. Şimdi evden çıkmamı istedi. Haklarım neler?
EV sahibiniz kira kontratının bitiminden önce kira sözleşmesinde belirtilen şekilde kira sözleşmenizi fesh etmediyse, bu sözleşme aynı şartlarla 1 yıl daha uzamış sayılacaktır.
Dolayısıyla kira sözleşmeniz aynı koşullarla 1 kira dönemi daha uzadı. Kira sözleşmesinden kaynaklanan sorumluluklarınızı yerine getiriyorsanız (örneğin kirayı belirtilen sürelerde düzenli bir şekilde ödüyorsanız); ev sahibiniz sizin aleyhinize tahliye davası açsa dahi bu dava genel olarak reddedilecektir.
Sizin kira ilişkiniz nedeniyle herhangi bir dava açmanıza gerek yoktur.



YEĞEN TAHLİYESİ OLUR MU?

Kiramı düzenli ödüyorum ve her yıl anlaştığımız gibi artışları da yapıyorum. Ev sahibim, evlenecek olan yeğenini bahane ederek bizi tahliye etmek istiyor. Dava açsa kazanabilir mi?
Türk Borçlar Kanunu'nun 350. maddesi 'kiraya veren, kira sözleşmesini; kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilir' şeklindedir. Yani kiraya verenin kendisinin eşi, çocukları, torunları, annesi, babası, dedesi ve kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu kişilerin konut gereksiniminin bulunması halinde kira sözleşmesinin feshedilebileceği öngörülmüştür. Kiralayan bu talebini açacağı bir tahliye davasında mahkemeye sunacak ve gereksiniminin gerçekten haklı ve gerçekçi olduğunu ispatlamaya çalışacaktır.
Kiraya verenin yeğeni kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu bir kişi değilse, 350. maddede sayılan kişilerden olmadığından, yeğenin gerçekten konut gereksinimi olduğu ispatlansa dahi dava bu nedenle kabul edilmeyecek ve tahliye mümkün olamayacaktır.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Feride Hilal İmal Yasalar kiracının yanında
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ