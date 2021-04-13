RAMAZAN İMSAKİYE
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Feride Hilal İmal Feride Hilal İmal
  • 13 Nisan 2021, Salı

Balkonu izinsiz kapatan yandı

Evlerin pencerelerine parmaklık, balkonuna cam taktırmanın kuralları var.
Buna uymayanlar, büyük zarara uğrar...

Giriş katında oturmaktayım. Camlarıma ve balkona demir parmaklık yaptırabilir miyim?
Güvenlik açısından zorunlu olması ve binanın genel yapısını ve görünüşünü bozmamak kaydıyla güvenlik amacıyla camlar ve balkona demir parmaklık yaptırmak mümkündür. Fakat demir parmaklığın üst kattaki bağımsız bölümün güvenliğini riske etmeyecek şekilde ve binanın genel görüntüsünü bozmayacak renk ve modelde olması gerekmektedir.

Sitede oturuyorum. Cam balkon yaptırmak istiyorum. Ne yapabilirim?
Sitede toplu olarak gerçekleştirilmeyen ve kişilerin özel tercihleri olarak uygulanacak durumlarda dikkatli olmak gerekiyor.
Yargıtay (18. Hukuk Dairesi 2015/6244 Esas ve 2016/2299) kararına göre, dış cepheye bakan kapı, pencere, balkon ve koridorlar ortak olan olarak adlandırılıyor. Site içerisinde yer alan balkonların raylı bir sistem üzerine oturtulup kapatılması ve çevrelenmesi ise ancak maliklerin 5'te 4'ünün onay imzası üzerine olabiliyor. Bu durumdan bağımsız olarak cam yaptırırsanız, 'kat malikleri olarak iznimiz yok' ya da 'yapılan cam balkon mimari projeye aykırı' ifadeleri ile balkonu eski haline getirtebilirler. En sağlıklısı, maliklerden izin alarak gönül rahatlığı ile isteğinizi yapmaktır. Noterde düzenlenen 5'te 4'lük onay dilekçesi ile gerçekleştirebilirsiniz.

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