Nişan takısında zaman aşımı var

Nişanlılık evlilik ile sonuçlanmazsa, verilmiş olan hediyeler geri istenebilir. Ancak bunun için de 1 yıllık zaman aşımı süresi var...

Nişanlım ile ayrıldık. Ailemin taktıklarını vermek istemiyor. Bu konuda ne yapabilirim?

BU konuda kanun çok açık. Nişanlılıkta takılan altınlar, nişan evlilikle sonuçlanmışsa kadının olacaktır. Fakat Türk Medeni Kanunu'nun nişanlılığı düzenleyen maddelerinden "Hediyelerin geri verilmesi" başlıklı 122. maddesi "nişanlılık evlenme dışındaki bir sebeple sona ererse, nişanlıların birbirlerine veya ana ve babanın ya da onlar gibi davrananların, diğer nişanlıya vermiş oldukları alışılmışın dışındaki hediyeler, verenler tarafından geri istenebilir" şeklindedir. Yine altınlar aynen geri verilemiyorsa yani örneğin satıldıysa bu durumda da 122/2 gereği "Hediye aynen veya mislen geri verilemiyorsa, sebepsiz zenginleşme hükümleri uygulanır" şeklinde bir düzenlemeyle dava açılabileceği düzenlenmiştir.

Ayrıca, TMK 120 gereği şartları var ise nişanlınıza karşı maddi ve manevi tazminat davası da açabilirsiniz.

Nişanlılığın sona ermesinden doğan dava hakları, sona ermenin üzerinden bir yıl geçmekle zaman aşımına uğrar.

İzinsiz paylaşmayın

Eski eşim benden izinsiz olarak kızımın fotoğraflarını sürekli sosyal medyada paylaşıyor. Buna karşıyım ama dinletemiyorum. Cezası olur mu?

İZİNSİZ olarak paylaşılan ve kamuya açık olarak görülen fotoğraflar ve fotoğrafa ilişkin yazılar oldukça hassas bir konudur.

5237 sayılı ceza yasasında suç olarak değerlendirilmektedir ve ceza yaptırımına da kadar götürebilmektedir.

Kişilerin haklarını korumak adına var olan ceza yasasının 132. maddesi koruma amaçlı vardır. İzinsiz olarak paylaşılan fotoğraflarda bu yasayı ihlal etmiş olmaktadırlar. Ayrıca bu durum 136. madde açısından da incelenmektedir.

Burada dikkat edilecek, rızasız bir fotoğraf paylaşımıdır.