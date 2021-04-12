Aidata 7 günde itiraz

Site aidatları son dönemde çokça tartışılıyor. Ev boş da olsa aidatın ödenmesi gerekirken, yüksek aidata itirazın süresi bulunuyor...

İstanbul'da yeni bir siteye taşındım. Aylık aidat ödemelerinin bana bildirilmesi zorunlu mudur?

İşletme projesi hazırlandıktan sonra 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 37. Maddesi'ne göre kat maliklerine iadeli taahhütlü mektupla iletilmek zorundadır. İşletme projesi eline ulaşan kat maliki bu projeye 7 gün içinde itiraz edebilir. İşletme projesine 7 gün içinde itiraz edilmemesi halinde proje kesinleşir ve aidata itiraz hakkı ortadan kalkar. İşletme projesine itiraz edilmesi halinde yönetim, genel kurulu toplayacak ve işletme projesini genel kurulda kesinleştirecektir. İşletme projesinin genel kurul tarafından yapılması halinde işletme projesine itiraz hakkı olmayıp, bu durumda sadece dava açma hakkı mevcuttur.

Boş duran, sosyal olanaklarını kullanmadığım dairenin aidatını ödemek zorunda mıyım?

Aidat borcu kullanımla ilgili bir borç değil, malik olmanızla ilgili bir borçtur. Sitenin sosyal olanaklarını kullanıp kullanmadığınız ya da dairenizde oturup oturmadığınızdan bağımsız bir şekilde her ay düzenli olarak sitenin aidatını ödemek zorundasınız.

Ödememeniz halinde kanun gereği aylık yüzde 5'e varan gecikme faizi ve icra takibi başlatılması halinde icra masrafları ile birlikte ödemek zorunda kalabilirsiniz.