Tarihin akışını değiştiren 10 efsanevi askeri birlik: Türk bordo bereliler listede
Dünya askeri tarihi, aldıkları insanüstü eğitimlerle imkansızı başaran efsanevi birliklerle dolu. Küresel çapta yapılan en zorlu askeri yarışmalar ve operasyonel başarılar teraziye konduğunda dengeler tamamen değişiyor. SAS'tan Navy SEALS'a kadar dünyanın en elit 10 özel kuvvet birliğini listeledik. Listeye kırılması imkansız rekorları ve kazandığı uluslararası kupalarla damga vuran Türk Bordo Berelileri ve SAT komandolarının hikayesi ise yabancı askeri analistleri bile hayrete düşürüyor. İşte düşmanın kabusu, dostun güven kaynağı olan o efsanevi güçler...
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