CANLI YAYIN
Geri

Tarihin akışını değiştiren 10 efsanevi askeri birlik: Türk bordo bereliler listede

Dünya askeri tarihi, aldıkları insanüstü eğitimlerle imkansızı başaran efsanevi birliklerle dolu. Küresel çapta yapılan en zorlu askeri yarışmalar ve operasyonel başarılar teraziye konduğunda dengeler tamamen değişiyor. SAS'tan Navy SEALS'a kadar dünyanın en elit 10 özel kuvvet birliğini listeledik. Listeye kırılması imkansız rekorları ve kazandığı uluslararası kupalarla damga vuran Türk Bordo Berelileri ve SAT komandolarının hikayesi ise yabancı askeri analistleri bile hayrete düşürüyor. İşte düşmanın kabusu, dostun güven kaynağı olan o efsanevi güçler...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Tarihin akışını değiştiren 10 efsanevi askeri birlik: Türk bordo bereliler listede

Gündüzü geceye, imkansızı gerçeğe dönüştürenler... Dünyanın en elit askeri birlikleri, sadece fiziksel güçleriyle değil çelikten iradeleriyle tarihin akışını değiştiriyor. Cehennem haftalarından, canlı canlı gömülme eğitimlerine kadar insan psikolojisinin sınırlarını zorlayan en amansız 10 özel kuvvet timini mercek altına aldık. Sıra Türk özel kuvvetlerine geldiğinde ise dünya askeri literatürü saygı duruşuna geçiyor. Doğal afetlerden en riskli sınır ötesi operasyonlara kadar adını altın harflerle yazdıran Bordo Bereliler ve su altının efsaneleri SAT'lar neden listenin zirvesinde? İşte nefes kesen o liste...

Bordo Bereliler: 3.5 Yıllık Eğitimle Dünyanın En Zorlu Özel Kuvveti

Bordo Bereliler (Özel Kuvvetler Komutanlığı - Türkiye)

Doğrudan Genelkurmay Başkanlığına bağlı olan bu birlik, 3.5 yılı bulan eğitim süreleriyle dünyanın en uzun ve en zorlu eğitim alan askeri gücüdür.

Dünya çapındaki "Güven Atışı" eğitimini (iki personelin karşılıklı geçerek birbirlerinin başının üzerindeki hedefi gerçek mermiyle vurması) dünyada yapabilen tek birliktir. Sınır ötesi terör operasyonlarındaki nokta atışı başarıları ve gayrinizami harp yetenekleriyle listenin en elit gücüdür.

SAT Komandoları: Kardak Krizinde Tek Mermi Atmadan Başarı

SAT - Su Altı Taarruz Komutanlığı (Türkiye)

Türk Deniz Kuvvetlerinin ilk ve tek amfibi komando birliği. Eğitimlerindeki "Cehennem Haftası" aşamasında uykusuzluk, açlık ve hipotermi (aşırı soğuk) şartlarında hayatta kalma sınırları test edilir.

1996 Kardak Krizinde adaya sessizce sızarak tek bir mermi atmadan operasyonu tamamlamaları ve Akdeniz'deki uluslararası gemi baskınlarındaki kusursuz başarıları, onları deniz özel kuvvetleri arasında zirveye taşıyor.

SAS: Modern Özel Kuvvetlerin Atasından İskoçya Dağlarında Eğitim

SAS (Special Air Service - İngiltere)

Modern dünyadaki neredeyse tüm özel kuvvetlerin "ataları" olarak kabul edilir. İkinci Dünya Savaşı'nda kurulan birlik, özellikle terörle mücadele ve rehine kurtarma operasyonlarında uzmandır.

İskoçya dağlarında dondurucu soğukta yön bulma ve vahşi doğada hayatta kalma eğitimleri meşhurdur.

Navy SEALs: Bin Ladin Operasyonuyla Dünyaya Damga Vuran Birlik

Navy SEALs / Team 6 (ABD)

Amerika'nın deniz, hava ve karada operasyon yapabilen en popüler birliği. Eğitimlerindeki elenme oranı %80'in üzerindedir.

El Kaide lideri Usame Bin Ladin'e düzenlenen Abbottabad operasyonuyla dünya medyasında uzun süre gündem olmuşlardır.

Spetsnaz: Rusya’nın Acımasız Özel Kuvvetleri ve Sambo Uzmanlığı

Spetsnaz (Rusya)

Rusya'nın gizemli ve acımasızlığıyla bilinen özel kuvvetleri. Eğitimlerinde gerçek mermiler ve patlayıcılar kullanılarak personelin acı eşiği yok edilir.

Yakın dövüş sporu olan "Sambo" konusunda uzmandırlar ve istihbarat destekli nokta operasyonlarında acımasızlıklarıyla tanınırlar.

GIGN: Air France Operasyonunda Tüm Rehineleri Kurtaran Fransız Birliği

GIGN (Ulusal Jandarma Müdahale Grubu - Fransa)

Özellikle terör eylemleri, uçak kaçırma ve rehine krizlerine müdahale etmek için kurulmuş terörle mücadele birimidir.

1994 yılındaki Air France uçak kaçırma eyleminde, tüm rehineleri tek bir kayıp vermeden kurtararak dünya tarihinin en başarılı anti-terör operasyonlarından birine imza atmışlardır.

KSK: Almanya’nın Kara Ormanlar’da Eğitilen Elit Komandoları

KSK (Kommando Spezialkräfte - Almanya)

Alman Ordusunun elit birliği. Ormanlık, dağlık ve aşırı iklim şartlarında operasyon yapma kabiliyetleri çok yüksektir.

Kara Ormanlar'da yaptıkları ağır kış şartları testleri ve nokta rehine kurtarma yetenekleriyle bilinirler.

JTF2: Kanada’nın Ultra Gizli ve NATO’nun En Güvendiği Birimi

JTF2 (Joint Task Force 2 - Kanada)

Medyada çok fazla yer almayan ancak askeri analistlerin dünyanın en iyileri arasında gösterdiği ultra gizli bir birlik.

Özellikle Afganistan'da keskin nişancılık ve rehine kurtarma operasyonlarında gösterdikleri gizli başarılarla NATO müttefiklerinin en güvendiği birimlerdendir.

MARCOS: Mumbai Saldırısında Operasyonun Seyrini Değiştiren Hint Komandoları

MARCOS (Marine Commandos - Hindistan)

Hindistan'ın en sert coğrafi şartlarında, özellikle sulak alanlar, göller ve nehir nehir sistemlerinde operasyon yürütmek üzere eğitilmiş deniz komandoları.

2008 yılındaki Mumbai terör saldırılarında otelde kıstırılan teröristlere karşı yaptıkları ani ve etkili baskınla operasyonun seyrini değiştirmişlerdir.

Liste Operasyonel Kapasite ve Eğitim Zorluğuna Göre Hazırlandı

Not: Dünyanın en elit güçlerini bir araya getirdiğimiz bu liste, birliklerin operasyonel kabiliyetleri ve zorlu eğitim şartları göz önünde bulundurularak hazırlanmış olup, herhangi bir güç sıralaması olmaksızın rastgele listelenmiştir.

Kaynak: Global Firepower ve Uluslararası Savunma Enstitüleri Verileri

Kaynak: Bu içerik küresel askeri veri analizi merkezi Global Firepower (2026) verileri başta olmak üzere Janes açık kaynak askeri istihbarat raporları, Londra merkezli IISS (The International Institute for Strategic Studies) ve uluslararası bağımsız savunma stratejistlerinin özel kuvvetler operasyonel başarı analizleri derlenerek hazırlanmıştır.

Takvim Kaynak Tercihleri
Sena Demiröz
Sena Demiröz Takvim.com.tr Yaşam