Tarihin akışını değiştiren 10 efsanevi askeri birlik: Türk bordo bereliler listede

Gündüzü geceye, imkansızı gerçeğe dönüştürenler... Dünyanın en elit askeri birlikleri, sadece fiziksel güçleriyle değil çelikten iradeleriyle tarihin akışını değiştiriyor. Cehennem haftalarından, canlı canlı gömülme eğitimlerine kadar insan psikolojisinin sınırlarını zorlayan en amansız 10 özel kuvvet timini mercek altına aldık. Sıra Türk özel kuvvetlerine geldiğinde ise dünya askeri literatürü saygı duruşuna geçiyor. Doğal afetlerden en riskli sınır ötesi operasyonlara kadar adını altın harflerle yazdıran Bordo Bereliler ve su altının efsaneleri SAT'lar neden listenin zirvesinde? İşte nefes kesen o liste...