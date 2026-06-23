Fenerbahçe'de 2 ayrılık kararı! 5 kaleci sayısı 3'e inecek

Fenerbahçe yönetimi ve teknik ekip yeni sezon öncesinde en az iki kaleci ile yollarını ayırmayı hedefliyor.

Fenerbahçe'de kaleci mevkisinde Mert Günok, Ederson, Tarık Çetin, Dominik Livakovic ve İrfan Can Eğribayat olmak üzere toplam beş oyuncu bulunuyor.

Fenerbahçe, yeni sezon mesaisine kısa süre içinde başlayacak. Sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından Topuk Yaylası'nda kampa girecek olan sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları kadar mevcut kadronun şekillendirilmesi de gündemin ilk sıralarında yer alıyor.

Livakovic Hırvatistan Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda yer alıyor

KALECİ ROTASYONUNDA YOĞUNLUK

Sarı-lacivertli takımda kaleci mevkisindeki yoğunluk dikkat çekiyor. Kadroda Mert Günok, Ederson, Tarık Çetin, Dominik Livakovic ve İrfan Can Eğribayat olmak üzere toplam beş file bekçisi bulunuyor. Yönetim ve teknik ekip, yeni sezon öncesinde kaleci sayısını düşürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kulüp kaynaklarına göre mevcut planlama doğrultusunda en az iki kaleciyle yolların ayrılması hedefleniyor. Böylece hem maaş bütçesinde hem de yabancı oyuncu planlamasında daha esnek bir yapı oluşturulması amaçlanıyor.