Fenerbahçe'de 2 ayrılık kararı! 5 kaleci sayısı 3'e inecek
Yeni sezon hazırlıkları öncesinde kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe’de gözler kaleci rotasyonuna çevrildi. Sarı-lacivertli ekipte beş kalecinin bulunması nedeniyle yönetim, en az iki isimle yollarını ayırmayı hedefliyor.
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- Fenerbahçe'de kaleci mevkisinde Mert Günok, Ederson, Tarık Çetin, Dominik Livakovic ve İrfan Can Eğribayat olmak üzere toplam beş oyuncu bulunuyor.
- Fenerbahçe yönetimi ve teknik ekip yeni sezon öncesinde en az iki kaleci ile yollarını ayırmayı hedefliyor.
- Dominik Livakovic'in 2026 Dünya Kupası sonrası geleceğine ilişkin karar vermesi bekleniyor.
- İrfan Can Eğribayat sözleşmesinin son yılına girdi ve yeni sezon planlamasında yer almıyor.
- Fenerbahçe, Topuk Yaylası'nda yapacağı kamp öncesinde kadrosunu şekillendirme çalışmalarını sürdürüyor.
Fenerbahçe, yeni sezon mesaisine kısa süre içinde başlayacak. Sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından Topuk Yaylası'nda kampa girecek olan sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları kadar mevcut kadronun şekillendirilmesi de gündemin ilk sıralarında yer alıyor.
Teknik heyet, özellikle kiralık sözleşmeleri sona ererek takıma dönen oyuncularla birlikte oluşan geniş kadro nedeniyle bazı bölgelerde sayıyı azaltmayı planlıyor.
KALECİ ROTASYONUNDA YOĞUNLUK
Sarı-lacivertli takımda kaleci mevkisindeki yoğunluk dikkat çekiyor. Kadroda Mert Günok, Ederson, Tarık Çetin, Dominik Livakovic ve İrfan Can Eğribayat olmak üzere toplam beş file bekçisi bulunuyor. Yönetim ve teknik ekip, yeni sezon öncesinde kaleci sayısını düşürmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Kulüp kaynaklarına göre mevcut planlama doğrultusunda en az iki kaleciyle yolların ayrılması hedefleniyor. Böylece hem maaş bütçesinde hem de yabancı oyuncu planlamasında daha esnek bir yapı oluşturulması amaçlanıyor.
LIVAKOVIC VE İRFAN CAN ÖNE ÇIKIYOR
Ayrılık ihtimalinin en güçlü olduğu isimlerin başında Dominik Livakovic ile İrfan Can Eğribayat geliyor. Hırvatistan Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'nda görev yapan Livakovic'in Fenerbahçe ile iki yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Tecrübeli kalecinin geleceğine ilişkin kararını turnuvanın ardından vermesi bekleniyor.
İrfan Can Eğribayat ise sözleşmesinin son yılına girmiş durumda. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Samsunspor'da kiralık olarak geçiren 27 yaşındaki kalecinin yeni sezon planlamasında yer almadığı öğrenildi. Fenerbahçe yönetimi, kamp dönemi öncesinde kaleci rotasyonunu netleştirerek yeni sezona daha dengeli bir kadroyla girmeyi hedefliyor.