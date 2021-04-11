Çocuk da soyadını değiştirebilir

Haklı sebeple babasının soyadını taşımak istemeyen çocuk, dava açarak değişiklik yapabilir. Örnek Yargıtay kararları var...

Babamdan, annemden ayrıldıktan sonra hiç haber alamadım. Onun soyadını taşımak istemiyorum. Mümkün mü?

SOYADI değişikliği talepleri, genel ismi ile nüfus sicilinin düzeltilmesi davaları, davayı açanın yani davacının ikametgahının bulunduğu asliye hukuk mahkemelerinde açılır.

Soyadının değiştirilmesi için mahkeme 'haklı bir sebebin varlığı' kriterini aramaktadır. Sizin olayınıza benzer bir olayda Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2.3.1989 tarihli 1989/1012E. No'lu kararında, babasının soyadını taşımak istemeyen davacının hiç tanımadığı, görmediği, baba diye bilmediği ve olanak bulunduğu halde kendisi ile ilgilenmediği, görmek istemediği ve kendisini sevmediği, umursamadığı kanaatini taşıdığı kişi ile kendisini duygusal açıdan baba-oğul ilişkisi içinde görmemesi nedeniyle, onun soyadını taşımakta sıkıntı çekmesinin makul ve hayatın olağan akışı içerisinde anlayışla karşılanabilecek nedenler olduğunu belirterek, bu hususun haklı sebep olarak kabul edilmesi gerektiğini hüküm altına almıştır.

TEK DİLEKÇE İLE YENİ İSİM

İsim ve soyadı değişikliği için artık mahkemeye başvurmaya gerek olmadığını okudum. Doğru mudur? Bunun için ne yapmalıyım?

NÜFUS Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında vatandaşlar Soyadı Kanunu'na aykırı olan, umumi edebe uygun olmayan, küçük düşürücü veya gülünç olan soyadlarını, yazım, imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklı anlam değişikliği bulunan ad ve soyadlarını mahkeme kararı aranmaksızın, il veya ilçe idare kurullarının vereceği kararla bir defaya mahsus değiştirebilecek.

Bunun için bir dilekçe ile Nüfus Müdürlüğü'ne başvurmanız yeterlidir.