Mesajlarınız sizi yakmasın

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WhatsApp konuşmaları delil olarak kullanılır mı?

SOSYAL medya ve internet kullanımın son yıllarda gelişmesiyle beraber yeni suç tipleri ve suç delilleri ile karşı karşıya kalınmaktadır.

Türk hukuk yargılamasında cezai bir hadisenin, bir alacak verecek ilişkisinin veyahut da bir boşanma davasının delili olarak WhatsApp yazışmalarının dosyaya sunulduğu oldukça sık karşılaşılan bir durum haline geldi. Bu nedenle de WhatApp yazışmalarının delil niteliğinin olup olmadığı hem doktrinsel tartışmalarda hem de yüksek mahkeme kararlarında sık sık tartışılır oldu.

Öncelikle her türlü delil gibi WhatsApp yazışmalarının elde ediliş biçimi yasal yollarla değilse, örneğin bir kişinin telefonuna casus bir program yükleyerek o kişinin WhatsApp konuşmaları elde edildiyse, bu delil hukuka aykırı bir yolla elde edildiğinden delil niteliği taşımayacak, mahkeme bu delili yok hükmünde kabul edecektir. Yazışmaların elde edilişinde herhangi bir hukuka aykırılık yoksa, örneğin bir tarafın kendiniz olduğu bir görüşmeyi mahkemeye sunuyorsanız burada da WhatsApp yazışmaları tek başına delil olmamakla birlikte, başka bir delille birlikte olayların ispatında kullanılabilecektir.

Uygulamada özellikle boşanma davalarında WhatsApp yazışmaları, sosyal medya fotoğrafları vs. gibi şeyler tek başına da olsa delil olarak değerlendirilmekte ve kararlara esas alınabilmektedir. Burada özellikle boşanmaya ilişkin olaylara eşler arasında vuku bulması nedeniyle tanık bulmanın zor olması; bu gibi delillerin önemsenmesi sonucunu doğurmuştur.

SINAV KAĞIDINA BİLİRKİŞİ BAKAR

Üniversite öğrencisiyim. Sınav sonucuna inanmıyorum. Bu aşamada ne yapabilirim?

BAŞARILI olduğunuzu bildiğiniz ve aleyhinize vermiş bir durumu iddia ediyorsanız, durumu inceletme hakkınız var.

Alınan notun iptali için idare mahkemesine dava açabilir ve işin aciliyetini belirterek delil tespiti ile inceleme sağlatabilirsiniz.

Bunun üzerine bilirkişi incelemesi gerçekleşir.