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Feride Hilal İmal Feride Hilal İmal
  • 09 Nisan 2021, Cuma

Asansör masrafına her daire katılır mı?

Asansörümüz sürekli arızalanıyor. Hiç asansör kullanmadığım halde durmadan ödeme yapıyorum. Nasıl çözerim?
Kat Mülkiyeti Kanunu'na tabi binalarda ortak yerleri kullanmamaktan dolayı bunların masrafına iştirakten kaçınılamaz. Ancak bunun aksine hükümler yönetim planına konulabilir ve böyle bir hüküm de geçerlidir.
Çoğunlukla uygulamada gördüğümüz, bu tür bağımsız kat maliklerinin asansör giderlerinden muaf tutulduğudur. Eğer yönetim planında böyle bir madde yoksa, konuyu bağımsız bölüm malikleri toplantısında gündeme getirerek, yönetim planı değişikliği talep edebilirsiniz. Bu toplantıda beklediğiniz karar çıkmazsa, bulunduğunuz yerdeki sulh hukuk mahkemesine başvurabilir, yönetim planındaki hükmün değiştirilmesini talep edebilirsiniz.

Kiracıyım. Yaşadığım sitede söz hakkımın olmasını istiyorum. Kat malikleri kuruluna katılıp oy kullanmak istiyorum. Böyle bir imkan var mı?
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 30 ve devamı maddeleri gereği, kat malikleri kuruluna kat maliklerinin katılması gereklidir. Kiracıların kat malikleri kuruluna katılma zorunluluğu bulunmamakla birlikte, dinleyici olarak katılmaları mümkündür. Kiracıların veyahut da konutu fiilen kullanan kişilerin kat malikleri kurunda oy kullanabilmeleri için, ilgili kat maliki tarafından açıkça ve yazılı bir şekilde yetkilendirilmiş olması gerekir.

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