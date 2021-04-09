Asansör masrafına her daire katılır mı?
Kat Mülkiyeti Kanunu'na tabi binalarda ortak yerleri kullanmamaktan dolayı bunların masrafına iştirakten kaçınılamaz. Ancak bunun aksine hükümler yönetim planına konulabilir ve böyle bir hüküm de geçerlidir.
Çoğunlukla uygulamada gördüğümüz, bu tür bağımsız kat maliklerinin asansör giderlerinden muaf tutulduğudur. Eğer yönetim planında böyle bir madde yoksa, konuyu bağımsız bölüm malikleri toplantısında gündeme getirerek, yönetim planı değişikliği talep edebilirsiniz. Bu toplantıda beklediğiniz karar çıkmazsa, bulunduğunuz yerdeki sulh hukuk mahkemesine başvurabilir, yönetim planındaki hükmün değiştirilmesini talep edebilirsiniz.
Kiracıyım. Yaşadığım sitede söz hakkımın olmasını istiyorum. Kat malikleri kuruluna katılıp oy kullanmak istiyorum. Böyle bir imkan var mı?
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 30 ve devamı maddeleri gereği, kat malikleri kuruluna kat maliklerinin katılması gereklidir. Kiracıların kat malikleri kuruluna katılma zorunluluğu bulunmamakla birlikte, dinleyici olarak katılmaları mümkündür. Kiracıların veyahut da konutu fiilen kullanan kişilerin kat malikleri kurunda oy kullanabilmeleri için, ilgili kat maliki tarafından açıkça ve yazılı bir şekilde yetkilendirilmiş olması gerekir.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Velayet davasında kardeşler ayrılır mı? 08 Nisan 2021, Perşembe Ayrılan çiftler bazen çocukların velayeti konusunda anlaşamıyor. Velayet kararında kardeşlerin birbirinden ayrılıp...
- Nafakayı ödemeyen ceza alır 07 Nisan 2021, Çarşamba Hakimin belirlediği nafaka, sonradan maddi duruma göre indirilebilir ya da artırılabilir. Ancak bunun için de mahkemeye...
- Tehditlere karşı güçlü olun 06 Nisan 2021, Salı İnternet üzerinden işlenen suçlar artarken, bu yolla yapılan şantaj ve tehditlere karşı güçlü olun, şikayetinizi...
- Alışveriş yapana 14 günde iade imkanı 05 Nisan 2021, Pazartesi e-ticaret yoluyla alışveriş pandemiyle birlikte rekor kırarken, tüketiciler de korunuyor. 14 gün içinde hiç sebep...
- İnternetten alışveriş yapana 14 günde iade imkanı 05 Nisan 2021, Pazartesi e-ticaret yoluyla alışveriş pandemiyle birlikte rekor kırarken, tüketiciler de korunuyor. 14 gün içinde hiç sebep belirtmeksizin iade imkanı bulunuyor.
- Velayet davasında kardeşler ayrılır mı?
- Nafakayı ödemeyen ceza alır
- Tehditlere karşı güçlü olun
- Alışveriş yapana 14 günde iade imkanı
- İnternetten alışveriş yapana 14 günde iade imkanı
- Evlatlıktan reddetmek mirası yok etmez
- Sisteme sızan hapse girer
- Gürültücü komşuya ceza kesilir
- İzinsiz paylaşıma hapis cezası var
- Kadraja dikkat!