Yapılan alıntılar tazminat ödetebilir

SOSYAL medya platformlarında çok sık yapılan şeylerden biri de başkalarına ait eserlere ilişkin paylaşımlardır.

Bunlar şu şekilde olabilir:

Yazarlara ait sözler, alıntılar paylaşmak ya da Youtube kanalında bir sanatçının şarkısını kullanarak videolar hazırlamak, başka biri tarafından hazırlanmış bir videoyu yeniden paylaşmak veya bir kısmını değiştirerek paylaşmak, şarkının kaydıyla yeni içerikler üretip paylaşmak, hatta bunları işletmemizin tanıtım videosunda fon müziği olarak kullanmak, herhangi bir yerden bulduğumuz ya da birinin paylaştığı ve çok beğendiğimiz bir resmi, fotoğrafı paylaşmak...

ÇOĞALTMAK YASAK

OLDUKÇA masum görünen bu aktiviteleri yaparken de aslında birinin, daha doğru ifadeyle eser sahibinin fikri haklarını ihlal ediyor olabiliriz. Fikir ve sanat eseri, eser sahibinin hususiyetini taşıyan ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar ve sinema eserlerinden birine giren, bir fikri çabayı içeren her türlü fikir ve sanat ürünüdür ve kural olarak eser sahibinin izni olmaksızın eserlerin işlenmesi, çoğaltılması, umuma yayılması yani internet sitesinde veya sosyal medyada paylaşılması yasaktır.

YAZILI İZİN ŞART

ESER sahibinin isminin belirtilmesi, atıf yapılması bu durumu hukuka uygun hale getirmemekte, yazılı izin alınması gerekmektedir.

Hakları ihlal edilen eser sahibi size ceza davası açabileceği gibi, maddi ve manevi tazminat da talep ederek, içeriğin yayından kaldırılmasını da talep edebilecektir.