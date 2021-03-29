Bugünkü
Takvim
Feride Hilal İmal Feride Hilal İmal
  • 29 Mart 2021, Pazartesi

Yapılan alıntılar tazminat ödetebilir

SOSYAL medya platformlarında çok sık yapılan şeylerden biri de başkalarına ait eserlere ilişkin paylaşımlardır.
Bunlar şu şekilde olabilir:
Yazarlara ait sözler, alıntılar paylaşmak ya da Youtube kanalında bir sanatçının şarkısını kullanarak videolar hazırlamak, başka biri tarafından hazırlanmış bir videoyu yeniden paylaşmak veya bir kısmını değiştirerek paylaşmak, şarkının kaydıyla yeni içerikler üretip paylaşmak, hatta bunları işletmemizin tanıtım videosunda fon müziği olarak kullanmak, herhangi bir yerden bulduğumuz ya da birinin paylaştığı ve çok beğendiğimiz bir resmi, fotoğrafı paylaşmak...

ÇOĞALTMAK YASAK
OLDUKÇA masum görünen bu aktiviteleri yaparken de aslında birinin, daha doğru ifadeyle eser sahibinin fikri haklarını ihlal ediyor olabiliriz. Fikir ve sanat eseri, eser sahibinin hususiyetini taşıyan ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar ve sinema eserlerinden birine giren, bir fikri çabayı içeren her türlü fikir ve sanat ürünüdür ve kural olarak eser sahibinin izni olmaksızın eserlerin işlenmesi, çoğaltılması, umuma yayılması yani internet sitesinde veya sosyal medyada paylaşılması yasaktır.

YAZILI İZİN ŞART
ESER sahibinin isminin belirtilmesi, atıf yapılması bu durumu hukuka uygun hale getirmemekte, yazılı izin alınması gerekmektedir.
Hakları ihlal edilen eser sahibi size ceza davası açabileceği gibi, maddi ve manevi tazminat da talep ederek, içeriğin yayından kaldırılmasını da talep edebilecektir.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Feride Hilal İmal Yapılan alıntılar tazminat ödetebilir
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ