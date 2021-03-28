Paylaştığın fotoğraf başını yakmasın

Ailemiz ve arkadaşlarımızla çekildiğimiz fotoğrafları sosyal medyada paylaşırken onların onayının alınması şart! Aksi halde hukuken sorumlu oluruz!

SOSYAL medyada karşılaşılan kişilik hakkı ihlallerinden biri, özel hayatın gizliliğinin ihlalidir.

Sosyal medyada, evimizde, işyerimizde, plajda, eğlencede, partilerde, arkadaş ortamlarımızda veya eşimizle çocuğumuzla birçok paylaşımlar yapıyoruz. Bu fotoğrafların, paylaşanın rızası olmaksızın alınıp kullanılması, başka kişilerle paylaşılması, reklam, haber veyahut da eğlence amacıyla başkaca kişiler gönderilmesi özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu oluşturur.

YAZIŞMALARA DİKKAT!

Yine aynı şekilde WhatsApp yoluyla size gönderilen bir fotoğrafı veyahut da örneğin bir arkadaşınız ile yaptığınız yazışmayı ekran görüntüsü almak suretiyle (screenshot) paylaşmanız veya bir başkasına göndermeniz halinde de özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu işlemiş olursunuz.

Hatta eşlerden birinin eşi ile olan yazışmasının ekran görüntüsünü alarak paylaşması dahi özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu oluşturur. Yine sosyal medya hesaplarımızda birinin adres, telefon numarası okulunun adı gibi bilgilerinin rızası dışında paylaşılması da hem özel hayatın gizliliğinin ihlali suçunu oluşturmakta hem de hukuki ve cezai yaptırımlara yol açacaktır.

FUTBOLCUYA KIZARSANIZ DİKKAT!

PAYLAŞTIĞIMIZ içeriklerin bir kişinin şeref ve haysiyetine yönelik bir kişilik hakkı ihlali içermemesi gerekir.

Örneğin; bir kişiyi küçük düşürmek, yanlış tanıtmak, aşağılamak, gülünç ya da zor duruma sokmak, hedef göstermek, kişilik hakkı ihlali sonucu doğurabilir ve bu paylaşımınız ifade ve eleştiri özgürlüğünü aşıyorsa hem tazminat davası ile hem de bir ceza davası ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

Hepimiz sosyal medyada birçok kişinin, tuttuğu takımın başarısız bulduğu teknik direktörüne, futbolcusuna veya karşı takımın oyuncularına,, taraftarına veyahut da sevmediği siyasetçi, gazeteci veya ünlü şahsiyetlere ya da ünlü olmayıp sadece internette rastladığı ve yorumunu, beğenmediği herhangi birine karşı bu saydığımız nitelikte davranışlarda bulunduğunu görüyoruz. Bu paylaşımların her biri, ifade ve eleştiri sınırlarını aştığı müddetçe suçtur ve tazminat talebine konu olabilir. Dünyanın en ağır eleştirisini yapmak anayasal bir hak iken, hakaret, aşağılama, bizi suçlu konuma düşürecektir.

YARIN: SOSYAL MEDYADA KIŞISEL VERILERIN IHLALI