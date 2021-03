Çocuğunuzu paylaşırken suç işliyor olabilirsiniz

Çocuklarınızın her anını sosyal medyadan paylaşmayın. Bu fotoğraflar kötü amaçlı kullanılabildiği gibi, kişilik hakları ihlali de oluşturabilir.

ÇOCUKLARIMIZIN her anını fotoğraflamak, videolarını çekmek ve bunu sosyal medya hesaplarımızda paylaşmak mutluluk verici. Peki bu durumun çocuğumuzun kişilik haklarını ihlal ettiğini ve bir gün bize dönüp bu nedenle dava açabileceğini söylesem bana ne dersiniz.

CEZA KESİLİYOR

Avustralyalı bir genç, anne ve babasına açtığı davada, ailesi hakkında "11 yaşından beri her anımı, tuvalette otururken, uyurken bile her anımı paylaşmışlar, hiç utanmaları sınırları yok" şeklinde beyanda bulunmuştur. Bu durum aslında çocuklarımızın mahremiyetini, kişilik haklarını farkında olmadan ne denli ihlal ettiğimizi, çocuğumuzun kişilik haklarına saygımızın olmadığını açık şekilde gösteriyor. Yine İtalya'da da benzer bir davada, çocuk ailesinin paylaştığı kendisine ait fotoğraflar nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini savunmuş ve mahkeme çocuğu haklı bularak 10 bin euro tazminat ödenmesine karar vermiştir. Elbette veli olarak, çocuklarımız reşit olana kadar, çocuklarımız üzerinde onlara ilişkin kararları alma yetkisi bize ait. Fakat velilik, yetki olmanın yanında, görev ve sorumluluk da demek. Bizler bu yetkimizi kullanırken her an çocuğun üstün yararını gözetmek ve haklarını korumakla hükümlüyüz.



Ülkemizde de özellikle 'infuluencer' olarak tabir edilen bazı sosyal medya fenomenlerinin çocuklarının her anını paylaşarak aslında çocuklarının kişilik haklarını ihlal ettiği çok örnek karşımıza çıkıyor. Öyle ki; hesabında çocuğunun fotoğraflarını paylaşan bir sosyal medya fenomeni anneye karşı açılan bir davada, hakim, çocuğun fotoğraf ve videolarının paylaşılmasına müdahale etmiştir.

Anne, çocuğunun fotoğraflarını ve videolarını paylaşmaktan men edilmiştir.

BAKANLIK TAKiPTE

ÜLKEMİZDE Aile Bakanlığı çocukların fotoğraflarının sosyal medya fenomenlerince paylaşılmasını ve bu şekilde ün kazanılmasını 'çocuğun sosyal, ekonomik ve psikolojik olarak sömürülmesi' şeklinde değerlendirmiş ve bu yönde takipte olduklarını ve çocukların korunması konusunda tedbirlerin alınacağı yönünde açıklama yapmıştır.