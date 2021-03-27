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Feride Hilal İmal Feride Hilal İmal
  • 27 Mart 2021, Cumartesi

Sosyal medya suçlusu musunuz?

Paylaşımlarımızla fark etmeden suç işleyebilir ya da mağdur duruma düşebiliriz. Bu nedenle sosyal medya için kuralları ve haklarımızı bilmek çok önemli...

ARTIK uyanık kaldığımız zaman diliminin neredeyse 3'te 1'ini sosyal medya platformlarında geçiriyoruz. Eskiden tanımadığımız insanlara ismimizi bile söylemekten çekinen bizler; bugün adımızı, nerede yaşadığımızı, çalıştığımızı, evimizin, işyerimizin içini, gittiğimiz yerleri, alışkanlık ve tercihlerimizi, duygu ve düşüncelerimizi milyonlarca insanla paylaşmaktan keyif alır hale geldik. Elbette sosyal bir dünyanın içinde olmak çok güzel ve teknolojinin bize sağladığı nimetlerden biri. Ancak bu kadar çok bilginin bulunduğu bir ortamda fark etmeden suçlu ya da mağdur olabilir miyiz? Sosyal dünyada eğlenirken, öğrenirken, alışveriş yapıp bir şeyler satarken, kısacası sosyalleşirken de bilinçli olmak, kendimizi ve sevdiklerimizi risklere karşı korumak, kuralları ve haklarımızı bilmek son derece önemli.

PAYLAŞIMLAR HUKUKA UYGUN OLMALIDIR
ÖNCELİKLE bir paylaşım yapmadan önce içeriğin hukuka uygunluk denetimini yapmamız gerekir.
Paylaşacağımız içeriğin hiç kimsenin maddi ve manevi bütünlüğüne zarar vermeyeceğinden, bir hakkı ihlal etmediğinden emin olmalıyız.
Örneğin, bir dönem haber programlarına konu olan, ülkemizde de bir çocuğun intihar etmesine sebebiyet veren Mavi Balina ve MOMO isimli oyunların paylaşılması, özendirilmesi hem TMK ve IYDHK gereği hayat, beden bütünlüğü ve/ veya sağlığının ihlali sayılmakta, aynı zamanda Türk Ceza Kanunu madde 84 vd düzenlenen intihara özendirme suçu kapsamında suç teşkil etmektedir.
Yine terör propagandası içerir paylaşımlar, Atatürk'ün hatırasına hakaret eden paylaşımlar, devletin egemenliğini ve egemenlik alametlerini aşağılayan paylaşımlar, askeri ve emniyet teşkilatını aşağılayan paylaşımlar, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme veya aşağılama, çocukların cinsel istismarı, fuhuşa yönelik paylaşımlar, kumar, bahis uyuşturucu veya uyarıcı maddelere özendirme, kullanılmasını kolaylaştırmaya yönelik paylaşımlar yapmak, yine aynı şekilde sosyal medya yoluyla, şantajda bulunmak, cinsel taciz ve müstehcenlik içerir paylaşımlarda bulunmak hem Türk Ceza Kanunu gereği suçtur hem de diğer kanunlar gereği sorumluluk doğurur.

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Haberler Yazarlar Feride Hilal İmal Sosyal medya suçlusu musunuz?
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