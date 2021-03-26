Sigorta yaptırırken bilgilendirmeye dikkat!

Krediyi kullanırken yaptırdığımız hayat sigortaları vefat halinde borcu kapatır. Ancak eksik bilgilendirme yapılmışsa şirket cayma hakkını kullanabilir. Ancak bunun da kuralları var...

Babamız kredi kullanmış ve bunun için hayat sigortası da yaptırmıştı. Kısa bir süre önce onu kaybettik. Hayat sigortasının krediyi kapatmasını beklerken, sigorta şirketinden 'Eksik bilgilendirme yapılmış. Cayma hakkımızı kullanacağız' bilgilendirmesi aldık. Bunu yapabilirler mi?

Sigortalının poliçenin düzenlenmesi sırasında var olan hastalığını kasten bildirmemiş olması durumunda sigortacının sözleşmeden cayma hakkı söz konusu olup, Yargıtay'ın yerleşik uygulamalarına göre TTK'nın 1435. maddesindeki ihbar yükümlülüğüne aykırı davranışın gerçekleşebilmesi için bildirilmeyen rahatsızlık ile riziko arasında illiyet bağının mevcut olması gerekmektedir. Yani bu şu demektir, babanız hayatta iken, mevcut bir hastalığı varsa ve bu hastalığı hayat sigortası formunda sigorta şirketine bildirmediyse ya da eksik veya hatalı bildirdiyse ve ölümü de bu sebeple gerçekleşti ise sigorta şirketinin cayma hakkı vardır. Fakat babanızın sigorta şirketine bildirmediği veya eksik ya da hatalı bildirdiği bir hastalığı var ise fakat ölüm sebebi bu hastalıkla bağlantılı bir sebep değilse, sigorta şirketi bu durumda rahatsızlık ile riziko arasında bir illiyet bağı kurulamayacağından cayma hakkını kullanamayacak ve hayat sigortasındaki ödeme yükümlülüğünden cayamayacaktır. Örneğin; babanız kalp hastası ve hayat sigortası yapılırken bunu bildirmedi. Babanız kalp krizinden vefat ederse ve eskiden de kalp hastalığı olduğu sigorta şirketi tarafından ortaya çıkarılırsa sigorta şirketi cayma hakkını kullanabilecek. Fakat babanız kalp hastası olup örneğin trafik kazası nedeniyle vefat etmiş olsa, hastalığını bildirmemiş olmasına karşın sigorta şirketi uygun illiyet bağı bulunmadığından cayma hakkını kullanamaz.

İŞ KAZASINDA TAZMİNAT İMKANI DOĞAR

İş kazası geçirdim. Uzun süre ayağa kalkamadım. Maaşımı bir süre ödediler, sonra ödemeyi kestiler. Ne yapabilirim?

İş kazası nedeniyle işverenin hem cezai hem de hukuki sorumlulukları vardır. İşveren, gerekli tedbir ve önlemleri almamış olması halinde eylemin türüne göre Türk Ceza Kanunu hükümlerince cezaya çarptırılır. Bunun yanında, geçirmiş olduğunuz kaza nedeniyle, işvereninizden maddi ve manevi tazminat da alabilirsiniz. İş kazası nedeniyle meslekte kazanma gücü kaybınızın hesaplanmasıyla maddi tazminatınız belirlenecektir. Bunun yanı sıra tedavi giderlerinizi de talep edebilirsiniz. Ayrıca işvereniniz iş kazasını ilgili kurumlara bildirmediyse idari olarak da cezaya çarptırılacaktır.