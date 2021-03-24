Küçük çocuk anneye verilir

Eşimle boşanma aşamasındayız. Bir çocuğumuz var. Velayet konusunda endişeliyim, süreç nasıl işler?

Hukuk sistemimizin özü çocuğun üstün yararını korumak ve buna göre karar vermek temelinde kuruludur. Mahkeme her somut olayın özelliklerini değerlendirerek velayet konusundaki kararı verecektir. Bu süreçte zamanla Yargıtay tarafından kabul görmüş bir takım kurallar oluşmuştur. Örneğin; anne bakım ve ilgisine muhtaç küçük çocukların velayeti kural olarak anneye verilir.

Çocuğun emzirme döneminde olması gibi. Erken okul döneminde olan çocukların (6/12 yaş aralığında) velayetinde karar, tarafların olanakları, çocuğun ebeveyni ile ilişkisi, çocuğun bakımı ve sorumlulukları ile hangi eşin daha iyi ilgilenebileceği gibi kriterlere göre değişir.

Bu hususların tespiti için velayet konusunda kesin karar verilmeden önce, sosyal hizmetler görevlileri veya mahkemelerde görevli pedagoglar vasıtayla rapor hazırlanır. Hazırlanan bu raporlar mahkeme tarafından bağlayıcı olmasa da hakimler kararlarında bu raporları göz önüne bulundurur.

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne göre 12 yaşını tamamlamış olan çocuklar idrak çağında sayılır ve mahkeme huzurunda kiminle yaşamak istediği kendisine sorularak kararda idrak çağındaki çocuğun isteği dikkate alınır. Elbette mahkeme çocuğun kararının aksine çocuğun üstün yararına olduğunu düşündüğü bir karar da verebilir.

Çocuğun birlikte yaşamak istediği annenin uyuşturucu bağımlısı olması örneğinde olduğu gibi...

SOSYAL MEDYADAKİ FOTOĞRAF DELİL OLUR MU?

Eşimin ilişkisi olduğunu öğrendim, başka biriyle çekilmiş fotoğrafını sosyal medyada buldum. Delil olarak sunabilir miyim?

Sosyal medyada, eşini aldatan ya da sosyal medya üzerinden aldatıldığı kanıtlanan pek çok kişi olabiliyor. Merak edilen konu ise bunların boşanma davalarında delil olarak sunulup sunulamayacağı. Bu konuda Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin kararı şu şekildedir;

"Elektronik ortamda var olan fotoğraflar, film ve görüntüler, ses kaydı ve buna benzer bilgi taşıyıcılar, ancak diğer delillerle desteklendiği zaman esas alınabilir. Bu veriler tek başına vakıaların ispatına yeterli değildir." Yani sosyal medyada bulduğunuz bir fotoğrafın delil sayılabilmesi için başka delillerle de desteklenmesi gerekir. Örneğin; tanık anlatımı veya başkaca delil ve belgeler gibi.