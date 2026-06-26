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Otizmli çocuğa özel eğitim merkezinde şiddet: Öğretmen tutuklandı

Otizmli Kuzey Yılmaz’ın eğitim aldığı merkezde şiddete maruz kaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Vicdansız öğretmen S.P.C., tutuklandı. Anne, “Olay örtbas edilmeye çalışıldı” dedi...

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Otizmli çocuğa özel eğitim merkezinde şiddet: Öğretmen tutuklandı

Mersin'de meydana gelen olay vicdanları sızlattı. 2,5 yıldır aynı özel eğitim merkezinde eğitim gören atipik otizmli Kuzey Yılmaz'ın (5) bir süre sonra okula gitmek istememesi üzerine ailesi öğretmen değişikliği talebinde bulundu.

Otizmli Kuzey Yılmaz’ın eğitim aldığı merkezde şiddete maruz kaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır)Otizmli Kuzey Yılmaz’ın eğitim aldığı merkezde şiddete maruz kaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır)

"KONUŞMASI GERİLEDİ"

Talebin karşılanmadığını öne süren aile, çocuklarının vücudunda çizik ve yara izleri fark edince güvenlik kamerası kayıtlarını istedi. Kayıtlara ulaşamayınca savcılığa başvuran ailenin şikâyeti üzerine incelenen görüntülerde öğretmenin çocuğa fiziksel müdahalede bulunduğu iddia edildi. Öğretmen S.P.C., tutuklandı. Anne Serpil Yılmaz, Kuzey'in yaşadığı travmanın sürdüğünü söyledi.

Otizmli çocuğa özel eğitim merkezinde şiddet: Öğretmen tutuklandı-3

Aile, çocuğun gelişiminde ve konuşma becerilerinde gerileme yaşandığını iddia etti. Davanın ilk duruşması dün görüleceği belirtildi. Baba Bahattin Yılmaz, "Çocuğum psikolojik olarak çok kötü durumda. Çok ciddi bir korku yaşıyor" ifadelerini kullandı.

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Otizmli çocuğa özel eğitim merkezinde şiddet: Öğretmen tutuklandı-5 Otizmli çocuğa özel eğitim merkezinde şiddet: Öğretmen tutuklandı-6 Otizmli çocuğa özel eğitim merkezinde şiddet: Öğretmen tutuklandı-7

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