Otizmli çocuğa özel eğitim merkezinde şiddet: Öğretmen tutuklandı

Aile, çocuğun gelişiminde ve konuşma becerilerinde gerileme yaşandığını iddia etti. Davanın ilk duruşması dün görüleceği belirtildi. Baba Bahattin Yılmaz, "Çocuğum psikolojik olarak çok kötü durumda. Çok ciddi bir korku yaşıyor" ifadelerini kullandı.

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Meryem Kartal Takvim.com.tr Yaşam