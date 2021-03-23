Hangi çalışanlara rekabet yasağı getirilir?
İşçinin eski işvereni ile rekabet etme yasağı var ve bu yasak iş sözleşmesinin bitmesi ile başlıyor. Türk Borçlar Kanunu'nun 444. maddesine göre rekabet yasağı şöyledir:
"Fiil ehliyetine sahip olan işçi, işverene karşı, sözleşmenin sona ermesinden sonra herhangi bir biçimde onunla rekabet etmekten, özellikle kendi hesabına rakip bir işletme açmaktan, başka bir rakip işletmede çalışmaktan veya bunların dışında, rakip işletmeyle başka türden bir menfaat ilişkisine girişmekten kaçınmayı yazılı olarak üstlenebilir.
Rekabet yasağı kaydı, ancak hizmet ilişkisi işçiye müşteri çevresi veya üretim sırları ya da işverenin yaptığı işler hakkında bilgi edinme imkanı sağlıyorsa ve aynı zamanda bu bilgilerin kullanılması, işverenin önemli bir zararına sebep olacak nitelikteyse geçerlidir." Çoğunlukla işverenler iş sözleşmelerinde işçinin rekabet etme yasağına aykırı davranması halinde bir cezai şarta yer vermektedir. Bu hüküm gereği işverenler genellikle işçilerin işten ayrıldıktan sonra aynı sektörde faaliyet gösteren başka bir işyerinde çalışmalarını yasaklamaktadır. Rekabet yasağıyla ilgili kurallar vardı. Öncelikle rekabet yasağı yazılı olmalıdır.
Ayrıca her işçi aleyhine sözleşmede yazsa bile rekabet etme yasağı hükümleri uygulanamaz. Bir işçinin rekabet etme yasağı kapsamında olabilmesi için işverenin müşteri çevresi, üretim sırları gibi ticari sır niteliğinde olabilecek bilgilerini bilmesi ve işten ayrılması halinde bu bilgileri kullanması nedeniyle işverenin zarara uğraması ihtimalinin bulunması gerekir.
Örneğin, satış temsilcisi işverenin müşteri çevresini, ürün fiyat ve özelliklerini bilen bir pozisyondadır ve işten ayrıldıktan sonra bu bilgileri yeni işverenleri için kullanmasının eski işverenine zarar verme ihtimali olacağından rekabet yasağı hükümleri geçerli olacaktır. Bunun tersine örneğin işyerinin ticari sırlarına vakıf olmayan şoför, temizlik elemanı, sekreter gibi işçiler için rekabet etme yasağı hükümlerinin uygulanması mümkün olmayacaktır.
Rekabet yasağının yasal olarak bir süresi, üst sınırı var mıdır? Eğer işçi rekabet yasağına uymazsa işveren ne yapabilir, ne talep edebilir?
Rekabet yasağı, işçinin ekonomik geleceğini hakkaniyete aykırı olarak tehlikeye düşürecek biçimde yer, zaman ve işlerin türü bakımından uygun olmayan sınırlamalar içeremeyecek ve süresi, özel durum ve koşullar dışında 2 yılı aşamayacaktır. İşveren rekabet yasağının ihlali gerekçesi ile işçiye hem sözleşmede bir cezai şart belirlenmişse bu cezai şartın ödenmesi hem de uğradığı bir zarar varsa bu zararın tazmini için tazminat davası açabilecektir.
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