Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi: 500 bin sosyal konut projesi 81 ilde hayata geçirildi
Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi başladı. Zirvede konuşan Çevre Şehircilik Bakan Yardımcısı Bulut, 500 bin sosyal konut projesini 81 ilde hayata geçirdiklerini belirterek, “Bu vesileyle vatandaşlarımızın güvenli, nitelikli ve erişilebilir konutlara ulaşmasını sağlıyoruz” dedi.
Gayrimenkul sektöründe kamu, üniversite, özel sektör, yatırımcılar ve girişimcilik ekosistemiyle buluşturan Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi 2026'nın ikincisi İstanbul'da başladı. Bu yıl "Her İcat, Yeni Bir Milat" temasıyla düzenlenen zirvenin açılışında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, teknoloji, girişimcilik ve inovasyon odağında sektörün geleceğini değerlendirmek üzere bir araya geldiklerini kaydederek, dünyanın hızlı bir dönüşüm sürecinden geçtiğini, üretim biçimleri, ekonomi modelleri ve şehirlerin yeniden şekillendiğini söyledi.
'ODAĞIMIZ DİRENÇLİ ŞEHİRLER'
Bulut, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın vatandaşların konuta erişimini kolaylaştıracak projeleri hayata geçirdiğini belirterek, "Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesi olan 500 bin sosyal konut projesini Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bakanımız Murat Kurum'un koordinasyonu ile 81 ilimizde hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımızın güvenli, nitelikli ve erişilebilir konutlara ulaşmasını sağlıyoruz" diye konuştu.
İlk kez ev sahibi olacak vatandaşlar için 64 ilde 20 bin konutluk projeyi hayata geçirdiklerini anımsatan ve bu çalışmaların sosyal devlet anlayışı ile şehircilik vizyonunun bir yansıması olduğunu söyleyen Bulut, "Şehirlerimizin geleceğini konuşurken, afetlere karşı dirençli şehirler oluşturma hedefimizi de en hayati ve en öncelikli gündem maddemiz olarak ayrıca değerlendirmemiz gerekiyor" dedi.
ORTAK ÜRETİM BÜYÜYOR
Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz ise Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi'nin bilginin üretime dönüştüğü, girişimciliğin destek bulduğu, teknolojinin uygulama alanı kazandığı ve farklı disiplinlerin ortak hedefler etrafında buluştuğu bir ekosistem olduğunu söyledi.
Geçen yıl ilkini gerçekleştirdikleri zirvede Türkiye'nin dört bir yanından girişimcileri, yatırımcıları, üniversiteleri, teknoparkları ve sektör temsilcilerini bir araya getirdiklerini anımsatan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Zirveyle başlayan birlikteliğimiz etkinlik sonrasında da devam etti. Burada ortaya çıkan fikirleri, girişimleri ve teknolojileri değerlendirdik, bazı girişimlerle işbirlikleri geliştirdik, sözleşmeler imzaladık. Çünkü bizim yaklaşımımız fikirleri uygulamaya dönüştürmek ve teknolojileri sahaya taşımak. Bu yıl ise binin üzerinde katılımcı, 60 teknoloji girişimi, 20 yatırım fonu, kamu kurumları, akademisyenler, öğrenciler ve sektör temsilcileriyle ortak üretim kültürünü büyütüyoruz."
'ÖNEMLİ BİR GÖSTERGE'
BULUT, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından devletin tüm kurumlarıyla yürütülen çalışmalarla 455 bini aşkın bağımsız bölümün tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildiğini, sürecin afetlere dirençli ve sürdürülebilir şehirler oluşturma hedefinin önemli bir göstergesi olduğunu anlattı. Bulut, gayrimenkul ve inşaat teknolojileri alanında geliştirilen yerli çözümlerin, şehirlerin geleceği açısından önemli fırsatlar sunduğunu kaydetti.