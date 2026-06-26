Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi: 500 bin sosyal konut projesi 81 ilde hayata geçirildi

Gayrimenkul sektöründe kamu, üniversite, özel sektör, yatırımcılar ve girişimcilik ekosistemiyle buluşturan Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi 2026'nın ikincisi İstanbul'da başladı. Bu yıl "Her İcat, Yeni Bir Milat" temasıyla düzenlenen zirvenin açılışında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, teknoloji, girişimcilik ve inovasyon odağında sektörün geleceğini değerlendirmek üzere bir araya geldiklerini kaydederek, dünyanın hızlı bir dönüşüm sürecinden geçtiğini, üretim biçimleri, ekonomi modelleri ve şehirlerin yeniden şekillendiğini söyledi.

'ODAĞIMIZ DİRENÇLİ ŞEHİRLER'

Bulut, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın vatandaşların konuta erişimini kolaylaştıracak projeleri hayata geçirdiğini belirterek, "Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesi olan 500 bin sosyal konut projesini Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bakanımız Murat Kurum'un koordinasyonu ile 81 ilimizde hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımızın güvenli, nitelikli ve erişilebilir konutlara ulaşmasını sağlıyoruz" diye konuştu.