DSÖ'den korkutan rapor: Aşırı sıcaklar bu yıl binlerce kişinin ölümüne neden olabilir

Özellikle Avrupa, yaz mevsiminin henüz başında rekor sıcaklıklarla mücadele ediyor. Kıtanın birçok ülkesinde alarm seviyeleri yükseltilirken, yetkililer vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları yönünde uyarılar yapıyor.

Belçika'da sıcaklıkların tehlikeli seviyelere ulaşması nedeniyle kırmızı alarm ilan edildi. Yetkililer, yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunan kişilerin büyük risk altında olduğunu belirterek acil önlemleri devreye soktu. Fransa'da ise sıcak hava ve kuraklığın etkisiyle orman yangını tehlikesi hızla büyüyor. Ülke genelinde 48 vilayette turuncu alarm verilirken, itfaiye ekipleri olası yangınlara karşı teyakkuz durumuna geçirildi. Uzmanlar, yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgarların yangın riskini daha da artırdığı uyarısında bulunuyor.