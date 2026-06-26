Pi sayısının 5 bin basamağını ezberleyerek Türkiye rekoru kırdı
Kağan Çetinkaya, 22 dakikada Pi sayısının virgülden sonraki 5 bin basamağını okuyarak Türkiye rekorunu kırdı.
Giriş Tarihi:
Antalya'da yaşayan lise öğrencisi Bilge Kağan Çetinkaya (16), önceki Türkiye rekoru olan 3 bin 600 basamağı geçmek için çalıştı. Pi sayısının virgülden sonraki 5 bin basamağını ezberledi.
Yeteneğini geliştiren Çetinkaya'nın yapacağı deneme için okulunda organizasyon düzenlendi.
Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Levent Kargın ile matematik öğretmeni Şükran Doyran gözetiminde deneme yapıldı. Çetinkaya, 22 dakikada Pi sayısının virgülden sonraki 5 bin basamağını ezbere okudu. Türkiye rekoru kırdı.
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