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Pi sayısının 5 bin basamağını ezberleyerek Türkiye rekoru kırdı

Kağan Çetinkaya, 22 dakikada Pi sayısının virgülden sonraki 5 bin basamağını okuyarak Türkiye rekorunu kırdı.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Pi sayısının 5 bin basamağını ezberleyerek Türkiye rekoru kırdı

Antalya'da yaşayan lise öğrencisi Bilge Kağan Çetinkaya (16), önceki Türkiye rekoru olan 3 bin 600 basamağı geçmek için çalıştı. Pi sayısının virgülden sonraki 5 bin basamağını ezberledi.

Bilge Kağan Çetinkaya Türkiye rekorunu kırdı. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır)Bilge Kağan Çetinkaya Türkiye rekorunu kırdı. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır)

Yeteneğini geliştiren Çetinkaya'nın yapacağı deneme için okulunda organizasyon düzenlendi.

Pi sayısının 5 bin basamağını ezberleyerek Türkiye rekoru kırdı-3

Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Levent Kargın ile matematik öğretmeni Şükran Doyran gözetiminde deneme yapıldı. Çetinkaya, 22 dakikada Pi sayısının virgülden sonraki 5 bin basamağını ezbere okudu. Türkiye rekoru kırdı.

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