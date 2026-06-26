Galatasaray, Manchester City'nin yıldızı Omar Marmoush için harekete geçti

Galatasaray'da Omar Marmoush sesleri... Sarı-kırmızılılar, İngiltere Premier Lig'in dev ekiplerinden Manchester City'nin 27 yaşındaki Mısırlı golcüsü için harekete geçti. Cimbom, yıldız golcünün menajeri ile sürekli temas halinde. Ancak somut adım atmak için Dünya Kupası'nın sona ermesini bekliyor. Ayrıca Manchester City'nin kadro yapılanması da transferde belirleyici olacak. Manchester City'nin yeni teknik direktörü Enzo Maresca'nın yeni sezon öncesi Marmoush ile ilgili vereceği karar da merak ediliyor.

11 GOLE KATKI VERDİ

İtalyan teknik adam, Omar Marmoush ile ilgili olumsuz bir rapor verirse Galatasaray, girişimlerini artıracak ve transferi bitirmeye çalışacak. Bu arada tecrübeli oyuncuyu İngiltere ve İspanya'dan da bazı takımların takip ettiği gelen haberler arasında...

2025 yılından beri Manchester City'de forma giyen Mısırlı golcü Marmoush'un kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor. Güncel piyasa değeri 50 milyon euro olan tecrübeli golcü geçen sezon City formasıyla 36 maça çıktı. 8 kez fileleri havalandırırken 3 de asist yaptı. Marmoush, 52 kez Mısır Milli Takımı formasını giyen Omar Marmoush, Dünya Kupası'nda boy gösteriyor.

Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Galatasaray