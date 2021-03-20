Hamileliği sonlandırmada süreye dikkat!

Hamile bir kadın, kürtaj süresi geçtikten sonra çocuğu aldırırsa suç işlemiş olur mu? Çocuğu alan doktorun da sorumluluğu var mı?

Kürtaj hukukumuzda 2827 Sayılı Nüfus Planlaması Hakkındaki Kanun'da düzenlemektedir. Bu kanunun 5. maddesi "Gebeliğin onuncu haftası doluncaya kadar annenin sağlığı açısından tıbbi sakınca olmadığı takdirde istek üzerine rahim tahliye edilir.

Gebelik süresi, 10 haftadan fazla ise rahim ancak gebelik, annenin hayatını tehdit ettiği veya edeceği veya doğacak çocuk ile onu takip edecek nesiller için ağır maluliyete neden olacağı hallerde doğum ve kadın hastalıkları uzmanı ve ilgili daldan bir uzmanın objektif bulgulara dayanan gerekçeli raporları ile tahliye edilir" denilmektedir. Yani hukukumuza göre, gebelik 10'uncu haftaya kadar sonlandırılabilecek, 10'uncu haftadan sonra ise ancak annenin hayatı için tehlikeli olması, veyahut da doğacak çocuğun onu takip edecek nesiller için ağır maluliyete neden olacak olması hallerinde 10. hafta geçmiş olsa bile gebelik sonlandırılabilecektir.

Bunun haricinde, 10. haftadan sonra sonlandırılması, yaşam hakkının ihlali olup hem kasten çocuğu düşüren anne için hem de işlemi yapan yani çocuğu düşürten doktor veyahut da 3. kişiler için yasalarımızda cezalar öngörülmüştür.

Çocuk düşürme suçunun cezası nedir?

Türk Ceza Kanunumuz 100. maddesinde çocuk düşürme suçunu düzenlenmiştir.

Buna göre; "Gebelik süresi 10 haftadan fazla olan kadının çocuğunu isteyerek düşürmesi halinde, bir yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur." Suçun oluşması için kadının çocuğunu 'isteyerek' yani 'kasten' düşürmesi kriteri aranmaktadır.

KADININ istememesine rağmen, doktor veya herhangi biri çocuğu düşütmüşse; TCK 99/1 gereği, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

KADIN çocuğu düşürtülmesine rıza göstermiş olsa bile, tıbbi zorunluluk yokken, gebelik süresi 10 haftadan fazla olan bir kadının çocuğunu düşürten kişi, 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Bu durumda, ayrıca 100. maddede düzenlendiği üzere, çocuğunun düşürtülmesine rıza gösteren kadın hakkında da 1 yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur.

KADININ istememesine rağmen, kişi çocuğu düşürtmüş ve kadının beden veya ruh sağlığında bir zarar meydana gelmişse; çocuğu düşürten kişi 6 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

KADININ istememesine rağmen, çocuğu düşürten kişi kadının ölümüne neden olmuşsa; 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

KADIN çocuğu düşürtülmesine rıza göstermiş olsa bile, çocuğu düşürten kişi kadının beden veya ruh sağlığı bakımından bir zarara uğramasına neden olmuşsa, kişi 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır; fiilin kadının ölümüne neden olması halinde, 4 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

RIZAYA dayalı olsa bile, gebelik süresi 10 haftayı doldurmamış olan bir kadının çocuğunun yetkili olmayan bir kişi tarafından düşürtülmesi halinde; 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Ayrıca, yukarıda söz ettiğimiz diğer fiiller yetkili olmayan bir kişi tarafından işlendiği takdirde, bu eylemlere göre verilecek ceza, yarı oranında artırılarak hükmolunur.

Kadın tecavüze uğramış ve gebe kalmışsa bu durumda da 10. haftadan sonra kürtaj olabilir mi?

Kadının mağduru olduğu bir suç sonucu gebe kalması halinde, süresi 20 haftadan fazla olmamak ve kadının rızası olmak koşuluyla, gebeliği sona erdirene ceza verilmez. Ancak, bunun için gebeliğin uzman hekimler tarafından hastane ortamında teşkil edecek niteliktedir.