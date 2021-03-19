Boşanma tazminatı hangi hallerde verilir?

Eşimle ayrılma aşamasındayız. Benden tazminat isteyeceğini söylüyor. Ailemin yani annebabamın durumu iyi. Eşim onların mallarından talepte bulunabilir mi?

Boşanırken maddi ve manevi tazminat olmak üzere 2 çeşit tazminat talep edilebilir. Bu tazminatlar 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 174. Maddesi'nde düzenlenmiştir. Buna göre; mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir. Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir. Yasa gereği tazminat talep edilebilmesi için belirli şartların yerine getirilmiş olması gerekmektedir. Maddi tazminat talebinde bulunacak olan eşin boşanmadan dolayı maddi kayba uğrayacak ve boşanmayı getiren olaylar üzerinde eşinden daha az kusura sahip olması gerekmektedir. Yoksa tazminat talepleri kabul edilmez. Aynı şekilde boşanmada manevi tazminat talebinde bulunacak kişilerin de eşinden boşanmada tazminat alabilmeleri ancak kişilik haklarının boşanmayı getiren olaylar sebebiyle saldırıya uğramış olması gerekir. Yine boşanma davalarında talep edilen tazminatlar, boşanmanın fer'i niteliğinde olduğundan harca tabi değildir. Bu nedenle uygulamada bu talepler oldukça yüksek tutulmaktadır. Hakim karar verirken tarafların kusur durumlarına ve maddi imkanlarına bakacak, buna göre tazminata hükmedecektir.

Hakim maddi imkanları değerlendirirken tarafların bizzat kendi gelirlerini esas alacaktır. Dolayısıyla hakim öncelikle eşinizden daha kusurlu olup olmadığınızı değerlendirecek, daha kusurluysanız, bizzat kendi gelirinize uygun bir tazminat miktarına hükmedecektir.

Babanızın maddi durumunun iyi olması hakimi bağlamaz. Yine eşinizin babanızın mal varlığı üzerinde herhangi bir hakkı yoktur.

Boşanma davası ne kadar sürer?

Hukuk sistemimizde iki türlü boşanma davası vardır.

Bunlar, tarafların boşanma ve boşanmanın fer'i niteliğinde olan, velayet, nafaka, tazminat gibi konularda anlaşarak gerçekleştirdikleri anlaşmalı boşanma; bir diğeri ise çekişmeli boşanma davasıdır. Çekişmeli boşanma davaları deliller, şahitler, uzman raporları incelendiğinden seneler sürebilmektedir.

Anlaşmalı boşanma davalarında ise taraflar tüm konularda anlaştığından, hakim sadece protokol hükümlerindeki resen takdir yetkisi kapsamında olan hususlara yönelik değerlendirme yapacağından kısa sürmekte ve 1 hafta ile 2 ay içinde sonuçlanabilmektedir.