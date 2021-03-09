Avukatlık ücreti geri alınabilir mi?

Arkadaşımın tavsiyesi üzerine bir avukatla 5 bin lira karşılığında anlaştık. Ücreti de peşin olarak ödedim. Dava sonuçlandığında 10 bin lira daha ödeyeceğimi söyledim. Şimdi o 10 bin lirayı istiyor. Durumum yok, biliyor ama istiyor. Avukatlığımı bırakacağını söyledi. Vermiş olduğum 5 bin lirayı kurtarabilir miyim?

Avukatlık Kanunu 34'üncü madde "Avukatlar, yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve Türkiye Barolar Birliği'nce belirlenen meslek kurallarına uymakla yükümlüdürler" şeklindedir.

Yine Türkiye Barolar Birliği'nin meslek kuralları 41'inci maddesinde "Avukat baktığı davada görevini savsayarak ya da kötüye kullanarak, müvekkili zararına kendisine yarar sağlayamaz" denilmektedir. Bu düzenlemeler doğrultusunda eğer avukatınız avukatlık kanun ve meslek kuralları gereği görevini yerine getirdiyse, ödediğiniz ücreti geri alamayacağınız gibi, anlaşmanız doğrultusunda ödemeyi taahhüt ettiğiniz bedeli de sizden talep edebilecektir.