İstanbul İstinye'de 7 katlı bir apartmanda oturuyorum. Dairem KAT 1'de. Yöneticimiz değişti. Yeni yönetici asansör aidatı istedi. Dairemin bulunduğu katta asansör yok. Bu konuda ne yapabilirim?
Site dışındaki asansörlü apartmanlarda bu gibi sorunlar sık yaşanıyor maalesef.
Kat Mülkiyeti Kanunu'na tabi binalarda ortak yerleri kullanmamaktan dolayı bunların masrafına iştirakten kaçınılamaz. Ancak bunun aksine hükümler yönetim planına konulabilir ve böyle bir hüküm de geçerlidir.
Çoğunlukla uygulamada gördüğümüz, bu tür bağımsız kat maliklerinin asansör giderlerinden muaf tutulduğudur. Eğer yönetim planında böyle bir madde yoksa, konuyu bağımsız bölüm malikleri toplantısında gündeme getirerek, yönetim planı değişikliği talep edebilirsiniz. Bu toplantıda istediğiniz gibi bir karar alınmazsa, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 33'üncü Maddesi'ne göre, açıkça adalet kurallarına aykırı durumun değiştirilmesi ve adil bir hale getirilmesi için, bulunduğunuz yerdeki sulh hukuk mahkemesine başvurabilir, yönetim planındaki hükmün değiştirilmesini talep edebilirsiniz.
Her daire asansör aidatı öder mi?
İstanbul İstinye'de 7 katlı bir apartmanda oturuyorum. Dairem KAT 1'de. Yöneticimiz değişti. Yeni yönetici asansör aidatı istedi. Dairemin bulunduğu katta asansör yok. Bu konuda ne yapabilirim?
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