Tüm alacaklar mirasçıya ödenir
İşçinin ölümü halinde işçinin sağ iken iş akdinin sona ermesi ile edinebileceği bir takım yasal haklarının da ödenememesi sonucu ortaya çıkacaktır.
Kanunumuz bu mağduriyeti önleyebilmek için bazı şartların varlığı halinde iş sözleşmesinin işçinin ölümü ile sona ermesi durumunda işçinin mirasçılarına hak sahibi olma olanağı tanımıştır. 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalışan işçilerin ölmesi halinde, işçinin sağ iken çalışmalarının karşılığı olan ücret alacağı, varsa prim, ikramiye, fazla mesai, bayram çalışması gibi çalışmasının karşılığı olan her türlü işçinin öldüğü güne kadar tahakkuk etmiş alacağı hesaplanarak işçinin tereke alacağına katılarak mirasçılarına ödenecektir. Yine, İş Kanunu'nun 59. maddesi gereği yıllık izin ücretleri de ödenecektir. Ayrıca işçini ölümü halinde işçinin haketmiş olduğu kıdem tazminatı da hesaplanacak ve tereke alacağına eklenecektir. Buna ek olarak Borçlar Kanunu'nun 440. maddesine göre; işveren, işçinin sağ kalan eşine ve ergin olmayan çocuklarına, yoksa bakmakla yükümlü olduğu kişilere, ölüm gününden başlayarak bir aylık; hizmet ilişkisi beş yıldan uzun bir süre devam etmişse iki aylık ücret tutarında bir ödeme yapmakla da yükümlüdür.
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