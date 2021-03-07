Nafaka için karar hakimin

3 yıllık evliliğim bitmek üzere. Ayrılık kararını eşim aldı. Ben ev hanımıyım. Israrla boşanma davasını benim açmamı istiyor. Eğer bunu yaparsam ne gibi kayba uğrarım?

Boşanma davasını hangi tarafın açacağının hukuken pek önemi yoktur.

Fakat pratikte davayı açan taraf davasını ispatlamak zorunda olduğundan boşanma davalarında ispat açısından kendisine güvenmeyen eşlerden birinden bu tür talepler gelebilmektedir.

Fakat siz de boşanmak istiyorsanız, eşinizin bir dava açması halinde sizin de bir karşı dava açma durumunuz söz konusu olacağından ve her iki halde de davanızı ispatlamak durumunda olduğunuzdan davanın kimin tarafından açıldığı pek de önem arz etmemektedir. Fakat siz boşanmak istemiyorsanız davayı eşiniz açmalı, siz de bu davanın reddini talep etmelisiniz. Davayı siz açtığınızda herhangi bir kaybınız da olmayacaktır.

Nafaka konusunda da eşiniz ne derse desin karar hakimindir.

Hakim tarafların ekonomik durumlarını dikkate alarak uygun bir nafakaya hükmedecektir.

Dava süresince de bir nafaka ödenmesini istiyorsanız bunu ayrıca tedbir nafakası olarak talep etmelisiniz.

Ayrıca tedbir nafakasını dava tarihinden itibaren işleyecek şekilde talep ederseniz hakim tedbir nafakasına birkaç ay sonra karar verse de nafakanız dava tarihinden itibaren işlemeye başlayacaktır.