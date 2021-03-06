Ayıplı mal için ihtarname gönderin

Aldığım çamaşır makinesi 6 ay içinde 3 kez aynı arızadan dolayı servise gitti. Ürün servisten geldiğinde daha önce bulunmayan darbe kaynaklı bir hasar olduğunu gördüm. Makinenin yenilenmesinin mümkün olmayacağını söylüyorlar. Ne yapabilirim?

Çamaşır makinenizde meydana gelen arıza gizli ayıp niteliğinde ise seçimlik haklarınız mevcuttur. Bu haklar, ürünü iade edip ödediğiniz paranın iadesi, üründe ayıp oranında indirim ve ürünün ücretsiz onarımı şeklindedir. Ayrıca servis tarafından ürüne zarar verilmiş olması da hizmet ayıbıdır ve burada da aynı haklarınız mevcuttur. En kısa zamanda satıcıya bu seçimlik haklarınızdan hangisini seçiyorsanız bunu talep eden bir ihtarname gönderebilir, talebinizin kabul edilmemesi halinde, servis faturalarıyla birlikte tüketici hakem heyetlerine bir dilekçe ile başvurarak talebiniz doğrultusunda karar verilmesini talep edebilirsiniz. Bu durumda hakem heyeti talebinizi değerlendirecektir.

Bilgisayarımdan hiç memnun değilim. Sürekli arızalanıyor. İade etmek istiyorum, paramı alabilir miyim?

Bilgisayarda meydana gelen ayıp gizli ayıptır. Gizli ayıp, ürünü alırken basit bir inceleme ile anlaşılamayan, kullandıkça ortaya çıkan ayıplardır.

Ürünü iade edip parasının iadesini isteyebilir veya ayıp oranında indirim talep edebilir ya da ürünün ücretsiz onarımının sağlanmasını isteyebilirsiniz. Kabul edilmezse hakem heyetine başvurabilirsiniz.